ESV Kaufbeuren

Paul Mayer vom ESV Kaufbeuren ist U21-Förderspieler des Monats Januar
ESV Kaufbeuren

Paul Mayer vom ESV Kaufbeuren ist U21-Förderspieler des Monats Januar

25. Februar 20261 Mins read56
Paul Mayer vom ESV Kaufbeuren - © Bruno Dietrich / City-Press
Neuss. (PM DEL2) Paul Mayer vom ESV Kaufbeuren wurde von der DEL2 als U21-Förderspieler des Monats Januar 2026 ausgezeichnet.

Der 20-jährige Abwehrspieler ist nicht nur eine fixe Größe in der Defensive der Allgäuer, sondern gehört seit Saisonbeginn zu den stärksten und auffälligsten Talenten in der Liga.

Mayer stand im Januar im Schnitt mehr 22:21 Minuten pro Spiel auf dem Eis. Das war nicht nur der Höchstwert aller U21-Spieler, sondern auch der Bestwert seines gesamten Teams. Zudem war er im Januar an zwei Treffern des ESVK beteiligt (1 Tor, 1 Assist).

Mayer ist gebürtiger Kaufbeurer und hat lange Zeit die Nachwuchsstationen bei den Allgäuern durchlaufen, ehe er gegen Ende seiner Jugendzeit nach Mannheim zu den Adlern gewechselt ist. Während dieser Zeit durfte er bereits erste Schritte im Profikader der Adler in der PENNY DEL gehen. Nun ist er zurück in Kaufbeuren, um im Profiteam des ESVK weiter zu wachsen und zu reifen. Darüber hinaus hat Mayer auch sämtliche Nachwuchs-Nationalmannschaften des DEB durchlaufen.

Patrick Reimer, Sportlicher Leiter des ESV Kaufbeuren: „Paul Mayer ist trotz seiner jungen Jahre ein wichtiger Bestandteil unserer Verteidigung. Er hat schon des Öfteren angedeutet, was in ihm steckt, und er wird sicherlich seinen Weg gehen. Wir freuen uns, dass wir ihn dabei unterstützen können, die nächsten Schritte zu machen, um ein gestandener Verteidiger zu sein, der sicherlich auch das Potential für die PENNY DEL hat.“

Markus Gleich, DEL2-Standort- und Talententwickler: „Uns gefällt sehr, wie sich Paul in den vergangenen Monaten entwickelt hat. Er hat über die ganze aktuelle Saison gesehen von allen U21-Spielern die meiste Eiszeit bekommen – und die hat er sich auch hart erarbeitet. Er hatte im Januar einmal mehr die meiste Eiszeit in seiner Mannschaft. Er ist körperlich präsent. Er ist ein Verteidiger, der auch einen guten und schnellen ersten Pass spielen kann. Wir sind sehr zufrieden mit seiner Entwicklung, wenngleich er es in dieser Saison Kaufbeuren natürlich nicht immer leicht hatte. Für sein Alter macht er das wirklich gut und ich bin gespannt, wo ihn sein Weg hinführen wird.“

