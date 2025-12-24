Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL 2 ESV Kaufbeuren Paul Mayer bindet sich bis zum Ende der Saison 2027/2028 an den ESVK
ESV KaufbeurenTransfers

Paul Mayer bindet sich bis zum Ende der Saison 2027/2028 an den ESVK

24. Dezember 20251 Mins read50
Share
Paul Mayer vom ESV Kaufbeuren - © Bruno Dietrich / City-Press
Share

Kaufbeuren. (PM ESVK) Paul Mayer ist mit gerade mal 20 Jahren einer der jüngsten Spieler im Kader des ESV Kaufbeuren und bereits ein absoluter Leistungsträger.

Das Eigengewächs hat seinen Vertrag beim ESV Kaufbeuren nun vorzeitig bis zum Ende der Saison 2027/2028 verlängert und bleibt seinem Heimatverein somit auch in einer schweren Phase treu. Damit setzt der junge Kaufbeurer in schwierigen Zeiten ein klares Zeichen für den ESK und sein Umfeld. Ein starkes Bekenntnis.

In der aktuellen Spielzeit hat der Verteidiger mit den Gardemaßen 27 Pflichtspiele für die Joker absolviert und kommt dabei auf zwei Tore und sechs Torvorlagen bei einer positiven plus/minus Bilanz von +4.

Patrick Reimer, sportlicher Leiter des ESV Kaufbeuren, zur Vertragsverlängerung mit Paul Mayer: „Paul Mayer ist ein unglaublich talentierter Verteidiger, der jetzt schon eine tragende Rolle bei uns inne hat. Umso mehr freut es uns, dass er sich frühzeitg für zwei weitere Spielzeiten an uns gebunden hat , um eine Entwicklung beim ESVK weiter voranzutreiben.“

Paul Mayer über die Gründe zu seiner vorzeitigen Vertragsverlängerung: „Der Grund für meine vorzeitge Vertragsverlängerung ist, dass ich mich hier in meiner Heimatstadt Kaufbeuren sehr wohl fühle und einen großen Entwicklungsschritt gemacht habe. Weiter möchte ich mit meiner Verlängerung auch zeigen, dass ich in dieser schweren Zeit entschlossen bin, mit dem ESV Kaufbeuren die Liga zu halten.“

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

870
Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die Löwen zurück in die Erfolgsspur bringen?

Share
Previous post Herber Rückschlag für die Ice Dragons

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
EHC BielTransfers

Der EHC Biel verpflichtet Viktor Östlund

Biel. (PM EHC) Der EHC Biel freut sich, die Verpflichtung von Viktor...

By24. Dezember 2025
Dresdner EislöwenTransfers

Dresdner Eislöwen binden zwei Talente an sich

Dresden. (PM Eislöwen) ie Dresdner Eislöwen setzen weiter auf Nachwuchsförderung: Ab August...

By24. Dezember 2025
! +Schwenninger Wild WingsTransfers

Der Top-Goalie bleibt am Neckarsprung!

Schwenningen. (PM Wild Wings) Der schwedische Torhüter Joacim Eriksson kehrt zur kommenden...

By24. Dezember 2025
ESV KaufbeurenLausitzer Füchse

ESVK mit

Kaufbeuren. (PM ESVK) Am 27. Spieltag ging es für den ESV Kaufbeuren...

By23. Dezember 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten