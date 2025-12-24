Paul Mayer bindet sich bis zum Ende der Saison 2027/2028 an den ESVK

Kaufbeuren. (PM ESVK) Paul Mayer ist mit gerade mal 20 Jahren einer der jüngsten Spieler im Kader des ESV Kaufbeuren und bereits ein absoluter Leistungsträger.

Das Eigengewächs hat seinen Vertrag beim ESV Kaufbeuren nun vorzeitig bis zum Ende der Saison 2027/2028 verlängert und bleibt seinem Heimatverein somit auch in einer schweren Phase treu. Damit setzt der junge Kaufbeurer in schwierigen Zeiten ein klares Zeichen für den ESK und sein Umfeld. Ein starkes Bekenntnis.

In der aktuellen Spielzeit hat der Verteidiger mit den Gardemaßen 27 Pflichtspiele für die Joker absolviert und kommt dabei auf zwei Tore und sechs Torvorlagen bei einer positiven plus/minus Bilanz von +4.

Patrick Reimer, sportlicher Leiter des ESV Kaufbeuren, zur Vertragsverlängerung mit Paul Mayer: „Paul Mayer ist ein unglaublich talentierter Verteidiger, der jetzt schon eine tragende Rolle bei uns inne hat. Umso mehr freut es uns, dass er sich frühzeitg für zwei weitere Spielzeiten an uns gebunden hat , um eine Entwicklung beim ESVK weiter voranzutreiben.“

Paul Mayer über die Gründe zu seiner vorzeitigen Vertragsverlängerung: „Der Grund für meine vorzeitge Vertragsverlängerung ist, dass ich mich hier in meiner Heimatstadt Kaufbeuren sehr wohl fühle und einen großen Entwicklungsschritt gemacht habe. Weiter möchte ich mit meiner Verlängerung auch zeigen, dass ich in dieser schweren Zeit entschlossen bin, mit dem ESV Kaufbeuren die Liga zu halten.“

