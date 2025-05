Paul KÃ¶nig bleibt in Limburg

Limburg. (PM EGDL) Paul Jan König bleibt eine Rakete und das zum mittlerweile vierten Mal in Folge.

Der gebürtige Berliner hat seinen Vertrag bei der EG Diez-Limburg verlängert und wird auch in der kommenden Saison für die Mannschaft von Nils Krämer auflaufen. Der 24-jährige Stürmer hat sich längst zu einer festen Größe im Team entwickelt, sportlich wie menschlich.

In den vergangenen vier Spielzeiten bestritt Paul 84 Partien in der Oberliga Nord (12 Tore, 19 Assists) und 66 Spiele in der CEHL (13 Tore, 19 Assists) für die EGDL. In die Box musste der junge Stürmer in dieser Zeit für 228 Minuten.

„Ich bin froh, weiterhin Teil der Rockets zu sein“, sagt der Linksschütze. „Die vergangenen Jahre waren geprägt von Höhen und Tiefen, sportlich, gesundheitlich sowie persönlich. Aber ich habe hier einen Ort gefunden, an dem ich mich wohlfühle und weiterentwickeln kann und das Vertrauen bekomme, dass ein junger Spieler braucht.“

Die Sportliche Leitung der EG Diez-Limburg sieht in der Verlängerung ein starkes Signal: „Paul ist ein Spieler, der sich voll und ganz mit dem Standort identifiziert und schon vor Wochen klar kommunizierte, dass er den neu eingeschlagenen Weg ohne Wenn und Aber mitgehen wird. Er hat in den letzten Jahren eine positive Entwicklung genommen und sich auch in verletzungsbedingt sportlich schwierigen Zeiten mit großem Willen zurück gekämpft. Wir sind davon überzeugt, dass er noch längst nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen ist.“

Mit der Nummer 21 auf dem Rücken geht Paul also auch in der kommenden Saison für die EGDL aufs Eis und das mit klaren Zielen: „Ich möchte wieder Verantwortung übernehmen, offensiv Akzente setzen und das Team so gut wie möglich unterstützen. Ich hoffe, dass wir als Mannschaft gut funktionieren und viel Spaß haben werden, alles andere kommt dann von selbst. Aufgrund des Umbruchs müssen wir schauen, was für das Team erreichbar ist, aber als Sportler will ich natürlich endlich einen Titel holen.“

