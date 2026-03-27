Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Oberligen Oberliga Süd SC Riessersee Paul Karl verabschiedet sich in den Ruhestand – 42 Jahre im Dienst des SC Riessersee
SC Riessersee

Paul Karl verabschiedet sich in den Ruhestand – 42 Jahre im Dienst des SC Riessersee

27. März 20261 Mins read76
Share
Share

Der SC Riessersee verabschiedet eine prägende Persönlichkeit: Paul Karl beendet nach beeindruckenden 42 Jahren in der Geschäftsstelle seine Tätigkeit und tritt im Alter von 79 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand.

Seit 1984 war Karl in unterschiedlichsten Funktionen für den Traditionsverein tätig und hat die Entwicklung des SCR über Jahrzehnte hinweg maßgeblich begleitet. Was als Engagement im Nachwuchs- und Trainerbereich begann, entwickelte sich zu einer außergewöhnlichen Karriere im Eishockey: Karl war unter anderem Jugendtrainer, Co-Trainer sowie später Geschäftsführer, Leiter der Geschäftsstelle und zuletzt administrativer Mitarbeiter der Geschäftsstelle.

Seine Wurzeln im Eishockey reichen jedoch noch weiter zurück. Bereits als Spieler schaffte er es bis in die zweithöchste deutsche Spielklasse und gehörte zudem der Jugend-Nationalmannschaft an. Auch als Trainer bildete er sich intensiv weiter, unter anderem an der Trainer-Akademie in Köln, und arbeitete mit namhaften Persönlichkeiten des deutschen Eishockeys zusammen.
Ein besonderer Meilenstein seiner Laufbahn war das Jahr 1996, als Karl in einer schwierigen Phase Verantwortung übernahm und als Geschäftsführer die Geschicke des SCR lenkte. Diese Zeit war geprägt von großen Herausforderungen und hohem persönlichen Einsatz.

Auch nach seiner Zeit in leitender Funktion blieb Karl dem Verein stets treu. In den vergangenen Jahren war er das Gesicht der Geschäftsstelle, kümmerte sich mit großer Leidenschaft um organisatorische Abläufe, Fanbelange und den täglichen Betrieb – oft mehrere Stunden täglich, selbst im fortgeschrittenen Alter.

Paul Karl steht wie kaum ein anderer für die Werte des SC Riessersee: Leidenschaft, Verlässlichkeit und tiefe Verbundenheit zum Eishockey. Sein Engagement über mehr als vier Jahrzehnte hinweg hat den Verein nachhaltig geprägt.

Der SC Riessersee bedankt sich bei Paul Karl für seinen unermüdlichen Einsatz, seine Loyalität und seine herausragenden Verdienste um den Club und wünscht ihm für seinen neuen Lebensabschnitt alles erdenklich Gute, vor allem Gesundheit und viele schöne Momente abseits der Eisfläche. Zum ersten Heimspiel der neuen Saison 2026/27 wird der SC Riessersee die großen Verdienste von Paul Karl daher gebührend ehren und ihn offiziell nachträglich in den wohlverdienten Ruhestand verabschieden.

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns
2175
Welches Team gewinnt in dieser Saison die DEL2 Meisterschaft?

Share
Previous post U18-Männer starten in Phase 1 der WM-Vorbereitung

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
SC RiesserseeTransfer-News

Erste Vertragsverlängerung: Tobi Echtler bleibt beim SCR

Garmisch. (PM SCR) Der Kapitän der letztjährigen Mannschaft des SCR spielt auch...

By24. März 2026
SC RiesserseeTransfer-News

Jesse Roach verlässt den SC Riessersee

Garmisch. (PM SCR) Die Saison des SCR ist vorüber, die Abschlussfeier Geschichte...

By16. März 2026
! +SC RiesserseeTransfer-News

Sechs Abgänge beim SC Riessersee

Garmisch. (PM SCR) Der SC Riessersee hat die ersten Abgänge nach der...

By6. März 2026
SC RiesserseeTransfer-News

Quirin Glas-Bader wechselt in die DEL2

Garmisch. (PM SCR) Quirin Glas-Bader wechselt ab kommenden Montag in die DEL2....

By28. Februar 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten