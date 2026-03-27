Paul Karl verabschiedet sich in den Ruhestand – 42 Jahre im Dienst des SC Riessersee

Der SC Riessersee verabschiedet eine prägende Persönlichkeit: Paul Karl beendet nach beeindruckenden 42 Jahren in der Geschäftsstelle seine Tätigkeit und tritt im Alter von 79 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand.

Seit 1984 war Karl in unterschiedlichsten Funktionen für den Traditionsverein tätig und hat die Entwicklung des SCR über Jahrzehnte hinweg maßgeblich begleitet. Was als Engagement im Nachwuchs- und Trainerbereich begann, entwickelte sich zu einer außergewöhnlichen Karriere im Eishockey: Karl war unter anderem Jugendtrainer, Co-Trainer sowie später Geschäftsführer, Leiter der Geschäftsstelle und zuletzt administrativer Mitarbeiter der Geschäftsstelle.

Seine Wurzeln im Eishockey reichen jedoch noch weiter zurück. Bereits als Spieler schaffte er es bis in die zweithöchste deutsche Spielklasse und gehörte zudem der Jugend-Nationalmannschaft an. Auch als Trainer bildete er sich intensiv weiter, unter anderem an der Trainer-Akademie in Köln, und arbeitete mit namhaften Persönlichkeiten des deutschen Eishockeys zusammen.

Ein besonderer Meilenstein seiner Laufbahn war das Jahr 1996, als Karl in einer schwierigen Phase Verantwortung übernahm und als Geschäftsführer die Geschicke des SCR lenkte. Diese Zeit war geprägt von großen Herausforderungen und hohem persönlichen Einsatz.

Auch nach seiner Zeit in leitender Funktion blieb Karl dem Verein stets treu. In den vergangenen Jahren war er das Gesicht der Geschäftsstelle, kümmerte sich mit großer Leidenschaft um organisatorische Abläufe, Fanbelange und den täglichen Betrieb – oft mehrere Stunden täglich, selbst im fortgeschrittenen Alter.

Paul Karl steht wie kaum ein anderer für die Werte des SC Riessersee: Leidenschaft, Verlässlichkeit und tiefe Verbundenheit zum Eishockey. Sein Engagement über mehr als vier Jahrzehnte hinweg hat den Verein nachhaltig geprägt.

Der SC Riessersee bedankt sich bei Paul Karl für seinen unermüdlichen Einsatz, seine Loyalität und seine herausragenden Verdienste um den Club und wünscht ihm für seinen neuen Lebensabschnitt alles erdenklich Gute, vor allem Gesundheit und viele schöne Momente abseits der Eisfläche. Zum ersten Heimspiel der neuen Saison 2026/27 wird der SC Riessersee die großen Verdienste von Paul Karl daher gebührend ehren und ihn offiziell nachträglich in den wohlverdienten Ruhestand verabschieden.