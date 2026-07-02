Paul Innerhofer ist weiterhin der jüngste Rittner Bua

Klobenstein. (PM Buam) Trotz seines jungen Alters hat es Paul Innerhofer in der vergangenen Saison geschafft, den ein oder anderen Eishockey-Kenner zu überraschen.

Im Trikot der Rittner Buam SkyAlps warf sich der Angreifer nämlich in Bande und Gegenspieler, als gäbe es kein Morgen. So soll es auch weiterhin sein.

Der gebürtige Rittner geht in der Saison 2026/27 in seine dritte mit den Rittner Buam SkyAlps, nachdem er 2024/25 acht Spiele und 2025/26 41 Spiele im blau-roten Trikot absolviert hat. Der 17-Jährige überzeugte dabei vor allem mit seinem Ehrgeiz und der fehlenden Angst, die er vor wesentlich älteren und größeren Gegenspielern nie verspürte. 100 Prozent Einsatz gab der am 6. Dezember 2008 geborene Innerhofer in jeder Schicht, die er bekam. Der erste Scorerpunkt bei den „Großen“ war dem jüngsten Rittner Bua zwar noch nicht vergönnt, in der anstehenden Spielzeit soll es aber auch dazu kommen.

„Paul Innerhofer ist ein intelligenter Spieler, der sehr körperbetont spielt und in der letzten Saison die erste Ganz-Jahres-Erfahrungen in der AlpsHL-Mannschaft gesammelt hat. Wir sind überzeugt, dass er noch weiter wachsen wird und sich deutlich nach vorne entwickeln kann“, sagen die beiden Sportdirektoren Dan Tudin und Alexander Eisath über ihren Jüngling.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Paul Innerhofer @ Elite Prospects

380 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro