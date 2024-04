Paul Huber verlÃ¤sst die Red Bulls

Salzburg. (PM EC RBS) Der EC Red Bull Salzburg und Paul Huber beenden ihre gemeinsame Zusammenarbeit. Der 23-Stürmer sucht nach neun Jahren in der...

Der 23-Stürmer sucht nach neun Jahren in der Organisation der Red Bulls eine neue Herausforderung. Der 23-jährige Verteidiger Devin Steffler hat bereits ein neues Engagement in Innsbruck angenommen.

Paul Huber kam 2015 an die Red Bull Eishockey Akademie und hat sich Schritt für Schritt seinen Platz im Profiteam der Red Bulls erarbeitet. In der Saison 2019/20 debütierte er mit den Salzburgern in der win2day ICE Hockey League (damals noch Erste Bank Eishockey Liga) und setzte sich bereits ein Jahr später im Profikader fest. Der Stürmer feierte mit den Red Bulls drei Meistertitel in der win2day ICE Hockey League und hat großen Anteil an den Erfolgen.

Devin Steffler startete 2020/21 mit den Red Bull Hockey Juniors in Salzburg durch und debütierte eine Saison später im Profiteam der Red Bulls. Der Verteidiger mit österreichisch-amerikanischer Staatsbürgerschaft bestritt insgesamt 46 Spiele mit den Profis und hat somit seinen Anteil an den letzten drei Salzburger Meistertiteln, spielte aber parallel dazu mit den Red Bull Hockey Juniors bis zuletzt in der Alps Hockey League.

Der EC Red Bull Salzburg bedankt sich bei beiden Spielern für ihre über mehrere Jahre gezeigten Leistungen und ihren Einsatz und wünscht ihnen privat wie beruflich weiterhin alles Gute und viel Erfolg.