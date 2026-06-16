Paul Fabian spielt weiterhin in Heilbronn

Heilbronn. (PM Falken) Am heutigen Dienstag können die Heilbronner EC Falken die Vertragsunterzeichnung eines weiteren vertrauten Gesichts vermelden.

Paul Fabian, der bereits in der vergangenen Saison für Heilbronn auf dem Eis stand, wird ab August erneut seine Schlittschuhe für die Käthchenstädter schnüren. Mit seiner Zusage setzt auch der 23-Jährige ein weiteres Zeichen für Kontinuität und Vertrauen in die Zukunft des Eishockeystandorts Heilbronn.

Der gebürtige Berliner durchlief die Nachwuchsabteilungen der Eisbären Juniors Berlin und des Augsburger EV. Die ersten Schritte im Herrenbereich ging Fabian im Süden Deutschlands bei den Memmingen Indians und den Lindau Islanders. Sein Lebensmittelpunkt blieb anschließend in Bayern und Baden-Württemberg, als er für die Bayreuth Tigers in der DEL2 und Oberliga, erneut für die ECDC Memmingen Indians und zuletzt für die Heilbronner Falken in der Oberliga Süd auflief. Für die Unterländer scorte der Linksschütze in 49 Begegnungen 14-mal (6 Tore / 8 Assists).

Nun kehrt Paul Fabian nach dem Sommer wieder an den Neckar zurück und soll mit seiner ehrgeizigen und fleißigen Art, gepaart mit seiner guten Lauftechnik und körperlichen Spielweise noch mehr Verantwortung auf dem Eis übernehmen.

Geschäftsführer Kai Sellers: „Paul kennt den Standort, die Fans, einige seiner künftigen Teamkollegen und das Umfeld. Er hat bereits in der vergangenen Saison gezeigt, mit welcher Einstellung und Leidenschaft er für die Falken spielt. Wir sind darüber hinaus überzeugt, dass wir noch mehr aus ihm herausholen können und freuen uns, dass er den neuen Weg mit uns gemeinsam geht.“

Paul Fabian: „Ich freue mich riesig darauf, wieder das Falken-Trikot zu tragen. Die vergangenen Monate mit der Aufbruchsstimmung seit dem Neustart zeigen einmal mehr auf allen Ebenen, welchen Zusammenhalt es in Heilbronn gibt. Für mich war es deshalb eine leichte Entscheidung, Teil dieses Neustarts zu sein und gemeinsam mit der Mannschaft wieder neu anzugreifen.“

Paul Fabians Karriere in Zahlen

Source: Paul Fabian @ Elite Prospects

Heilbronner Eishockeyclub Falken Kader 2026/2027 | Stand: 16. Juni 2026

Headcoach: Steffen Ziesche

Torhüter: Florian Mnich, Franz Jokinen

Verteidiger: Corey Mapes, Thomas Gauch, Pascal Widmann, Jan Pavlu, Malte Krenzlin, Curtis Roach

Stürmer: Frederik Cabana, Justin Scheck, Leon Gromov, Kevin Dibrov, Sebastian Hon, Chris Schutz, Philipp Nuss, Erik Nemec, Paul Fabian