Paul Coffey kehrt ins Trainerteam der Oilers zurück
NHLTransfer-News

Paul Coffey kehrt ins Trainerteam der Oilers zurück

18. Februar 20261 Mins read57
Edmonton, AB. (PM Oilers) Die Edmonton Oilers gaben heute bekannt, dass Paul Coffey ins Trainerteam zurückkehrt.

Der ehemalige Verteidiger der Oilers wird wieder an der Bande stehen, nachdem er im Juli seine Rolle als Sonderberater für die Eigentümer und die sportliche Leitung wieder aufgenommen hatte. Zuvor hatte er zwei Jahre lang die Verteidigung des Clubs geleitet.

Von seiner ersten Ernennung am 13. November 2023 bis zum Ende der regulären Saison 2024/25 kassierten die Oilers durchschnittlich 2,78 Gegentore pro Spiel – der fünftbeste Wert der Liga in diesem Zeitraum.

„Ich stehe seit dem letzten Sommer in regelmäßigem Kontakt mit Paul und bin überzeugt, dass wir als Team und als Trainerstab von seiner Rückkehr profitieren werden“, sagte Cheftrainer Kris Knoblauch.

„Ich freue mich sehr, zurückzukehren und mit Kris und dem gesamten Trainerstab zusammenzuarbeiten“, sagte Coffey. „Mit noch 24 ausstehenden Spielen bleibt genügend Zeit, auf den vielen positiven Aspekten aufzubauen und Schwung für einen weiteren langen Playoff-Lauf zu holen.“

Coffey wird voraussichtlich diesen Freitag zurückkehren, während sich der Verein weiterhin auf die Rückkehr in den Spielbetrieb nächste Woche in Kalifornien nach der Olympiapause vorbereitet.

