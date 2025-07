Paul Bechtold auch in der kommenden Saison ein Wolf

Freiburg. (PM EHCF) Der EHC Freiburg freut sich, die Vertragsverlängerung mit dem jungen Stürmer Paul Bechtold bekannt zu geben.

Das Freiburger Eigengewächs verlängert seinen Fördervertrag und bleibt auch weiterhin fester Bestandteil des Profi-Kaders.

Der 19-jährige Bechtold durchlief als gebürtiger Freiburger sämtliche Nachwuchsstationen in seinem Heimatverein und machte hier bereits früh auf sich aufmerksam. In der Saison 2023/24 sammelte der Rechtsschütze erste Erfahrungen in der DEL2. In der abgelaufenen Spielzeit stand er bereits 21-mal in der zweithöchsten deutschen Spielklasse auf dem Eis. Parallel dazu war er mit herausragenden 55 Scorerpunkten in nur 19 Spielen eine zentrale Stütze beim erfolgreichen Aufstieg des U20-Teams in die DNL2.

Sportdirektor Peter Salmik erklärt: „Wir freuen uns sehr, Paul weiterhin auf seinem Weg vom Nachwuchsspieler zum gestandenen Profi begleiten zu dürfen. Er bringt die richtige Einstellung mit, arbeitet hart an sich und hat in den vergangenen Monaten eine positive Entwicklung genommen. Wir sind überzeugt, dass er in der kommenden Saison einen weiteren wichtigen Schritt gehen wird.“

Paul Bechtold selbst freut sich über die Verlängerung: „Ich freue mich sehr, meinen Vertrag beim EHC Freiburg zu verlängern. Der Klub ist mein Heimatverein, deshalb bedeutet es mir besonders viel, weiterhin das Trikot des EHC zu tragen. Ich bin dankbar für das Vertrauen und freue mich auf die kommende Saison mit der Mannschaft und den Fans.“

Der Kader des EHC Freiburg für die DEL2-Saison 2025/26 (Stand: 11.07.2025)

Torhüter: Patrik Cerveny, Fabian Hegmann

Abwehr: Petr Heider, Maximilian Leitner, Sameli Ventelä, David Trinkberger (Krefeld Pinguine), Samuel Schindler (Dresdner Eislöwen), Alexander De Los Rios, Kilian Kühnhauser (Starbulls Rosenheim)

Sturm: Christian Billich, Eero Elo, Shawn O’Donnell, Tomas Schwamberger, Sebastian Streu, Nikolas Linsenmaier, Lukas Mühlbauer (Ravensburg Towerstars), Matej Pekar (HC Litvinov), Vincent Schlenker (Blue Devils Weiden), Christian Kretschmann (Krefeld Pinguine), Julian Airich (Hammer Eisbären), Paul Bechtold

