Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Paukenschlag mit Ansage: Bayreuth beantragt keine Lizenz für die Oberliga-Saison 26/27

14. Februar 20262 Mins read530
Bayreuth. (EM/PM Tigers) Die onesto Tigers Bayreuth teilen mit, dass sie für die kommende Spielzeit keine Lizenz für die Oberliga Süd beantragen werden.

Das Statement der Tigers nachfolgend ungekürzt 1:1.

Mitteilung der onesto Tigers Bayreuth

Liebe Fans, Unterstützer und Freunde der onesto Tigers,
Geschäftsführung und Gesellschafter der onesto Tigers Bayreuth sehen auf Grund der öffentlichen Resonanz, insbesondere auch vom letzten Wochenende, keine Möglichkeit mehr, die Erwartungshaltung der Bayreuther Fans zu erfüllen, da diese mit den vorhandenen Mitteln und Gegebenheiten schlicht nicht realistisch sind. Wir haben uns daher diese Woche dazu entschlossen, für die kommende Saison keine Lizenz für die Teilnahme an der Oberliga Süd zu beantragen. Von Beginn unseres Engagements an haben wir darauf hingewiesen, dass wir den Aufbau der onesto Tigers Bayreuth langfristig sehen und wir hier etwas entwickeln möchten. Dass dies nun nach zwei Jahren endet, haben wir nicht erwartet, ist aus unserer Sicht unter den aktuell gegebenen Umständen jedoch alternativlos.

Natürlich sind auch unsererseits Fehler gemacht worden, jedoch hätten wir uns eine konstruktivere Zusammenarbeit mit allen Beteiligten gewünscht. Die vor zwei Jahren zugesagte Unterstützung, die notwendig gewesen wäre, um den Standort erfolgreich auf gesunde Füße zu stellen, wurde uns leider nicht zuteil.

Zudem haben persönliche Anfeindungen und Beleidigungen ein Ausmaß erreicht, das wir nicht länger bereit sind auszuhalten.

Die Vorbereitungen auf die kommende Saison sind bereits weit fortgeschritten, daher haben wir zunächst dem EHC Bayreuth angeboten, die Geschäftsanteile kosten- und schuldenfrei zu übernehmen und den Betrieb in der kommenden Saison fortzusetzen. Jedoch schätzt der EHC Bayreuth die Lage derzeit genauso ein wie wir und hat uns mitgeteilt, dass eine Fortführung für sie nicht in Betracht kommt.

Jetzt werden wir uns voll und ganz darauf konzentrieren, die Spielzeit bestmöglich zu beenden und unser Saisonziel, die Teilnahme an den Pre-Playoffs zu erreichen.

Wir bedanken uns bei allen Unterstützern, Sponsoren und Fans, die zu uns gehalten haben. Ein besonderer Dank gilt der Mainkurve, die uns immer konstruktiv begleitet hat.

Über die onesto Tigers Bayreuth:
Die Gründung des EHC Bayreuth „die Tigers“ e.V. geht auf das Jahr 2006 zurück. Nach sechs Jahren im Landesverband – wo man ein Jahr Bezirksliga, zwei Jahre Landesliga und deren drei Jahre Bayernliga durchlief – gelang zur Saison 2016/2017 der Aufstieg in die DEL2. 2017 wurde der Spielbetrieb der Profiabteilung in eine GmbH ausgelagert. Die Bayreuth Tigers nahmen für sieben Jahre am Spielbetrieb der DEL2 teil, bevor man zur Saison 2023/2024 in der Oberliga Süd an den Start ging. Auch in der kommenden Spielzeit 2025/2026 tritt man ebenfalls in der Oberliga Süd unter dem Dach des Deutschen Eishockeybundes an.

