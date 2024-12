Paukenschlag in Miesbach: Travnicek als Cheftrainer freigestellt

Miesbach. (PM TEV) Der TEV Miesbach sieht sich aufgrund der aktuell sportlichen Situation gezwungen, die Trainer-Reißleine zu ziehen. In einer engen und hochklassigen Bayernliga...

Miesbach. (PM TEV) Der TEV Miesbach sieht sich aufgrund der aktuell sportlichen Situation gezwungen, die Trainer-Reißleine zu ziehen.

In einer engen und hochklassigen Bayernliga war zuletzt vor allem die fehlende Konstanz ein Problem, die das Erreichen der gesetzten Ziele in Gefahr brachte. Zdenek Travnicek wird von der Betreuung des Bayernliga-Teams freigestellt, über die Aufgaben im Nachwuchs-Bereich werden weitere Gespräche zu einer Entscheidung führen.

Der TEV bedankt sich in aller Form für „Travo“s Einsatz in den letzten eineinhalb Jahren. Der Trainer hat gehörigen Anteil am letztjährigen Halbfinal-Einzug des TEV.

Vorübergehend übernimmt der Sportliche Leiter Peter Kathan die Rolle des Cheftrainers. Am heutigen Sonntag tritt der TEV in Pfaffenhofen an. Nun ist auch die Mannschaft gefragt, wieder das gewohnte Miesbacher Gesicht zu zeigen.

