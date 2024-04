Paukenschlag in Kassel! „Kill Bill“ Stewart muss schon wieder gehen, Sven Valenti und Daniel Kreutzer Ã¼bernehmen

Kassel. (PM Huskies) Aufgrund der aktuellen Situation sah sich die Organisation der Kassel Huskies dazu gezwungen, Cheftrainer Bill Stewart und Co-Trainer sowie vorherigen Sportdirektor...

Das Team wird ab sofort interimsweise von U20-Coach und Huskies Legende Sven Valenti betreut. Ihm zur Seite steht ebenfalls ab sofort Ex-Husky Daniel Kreutzer.

Die Kassel Huskies werden sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht zur zukünftigen Planung im sportlichen Bereich äußern. Eine ausführliche Meldung diesbezüglich folgt nach Saisonende.

Huskies-Inhaber & Geschäftsführer Paul Sinizin: „Diese Entscheidung kommt sicherlich überraschend, jedoch trage ich hierfür die volle Verantwortung. Mir geht es ausschließlich um die Kassel Huskies, deren Werte und den Kasseler Weg. In den vergangenen Tagen wurde sich von unserer Club-Identität entfernt. Ich sehe mich in der Verantwortung, diese Tendenzen sofort zu stoppen und somit die Organisation zu schützen. Ich bedanke mich bei Sven und auch bei Daniel, die beide sofort zugesagt haben, uns in dieser schwierigen Situation zu unterstützen. Beide genießen mein volles Vertrauen. Wir haben am Dienstag ein entscheidendes Spiel vor der Brust und gehen dies nun gemeinsam an.“