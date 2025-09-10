Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Paukenschlag in Düsseldorf: Ryan Olsen freigestellt! – DEG verpflichtet Joel Hofmann fest

Medien berichten von einmal mehr disziplinarischen Gründen bei Ryan Olsen

10. September 20251 Mins read264
Ryan Olsen - © Sascha Schardt, Kassel Huskies
Düsseldorf. (PM DEG / EM) Die Düsseldorfer EG hat Stürmer Joel Hofmann mit einem Vertrag bis Saisonende ausgestattet.

Der 20-Jährige hatte zuvor einige Wochen mittrainiert und auch die Testspiele der Rot-Gelben bestritten.

Joel Hofmann sammelte in der letzten Saison bereits Erfahrungen in der DEL2. Beim Absteiger Selber Wölfe kam er in 59 Spielen zum Einsatz. Drei Tore und elf Assist konnte er darin für sich verbuchen.

Der gebürtige Neunkirchener wurde im Nachwuchs in Mannheim, Wolfsburg und Ingolstadt ausgebildet.

Trennung von Stürmer Ryan Olsen

Dagegen hat die DEG Stürmer Ryan Olsen mit sofortiger Wirkung freigestellt. Der Neuzugang war erst im Sommer nach Düsseldorf gekommen.

Bereits am Sonntag hatte Olsen beim Testspiel in Krefeld gefehlt. Nach Informationen der Rheinischen Post sind disziplinarische Gründe ausschlaggebend gewesen.

Mit der Empfehlung von 38 Toren aus den letzten eineinhalb Spielzeiten bei den Kassel Huskies war der 31- jährige an den Rhein gelockt worden. Beo Olsen wechselten sich in seiner Karriere immer wieder Genie und Wahnsinn in schöner Regelmäßigkeit ab. Einerseits auf dem Eis spielstark und torgefährlich, andererseits immer wieder mit bösen Strafen sanktioniert. So wurde er unter anderem 2022/23 in Diensten der Löwen Frankfurt wegen sieben verschiedener Vergehen für insgesamt 24 Spiele gesperrt. In der letzten Saison galt er als geläutert, bekam aber nach einem Check gegen einen Gegenspieler von der DEL2 eine Geldstrafe aufgebrummt.

In Düsseldorf schweigt man sich zu den aktuellen Gründen aus. Das Kapitel Ryan Olsen ist aber nun ganz sicher schon wieder geschlossen. Und das bereits neun Tage vor dem Saisonstart. Da Olsen keine Importlizenz belegt, dürfte e nicht einfach werden ihn auf dem Eis zu ersetzen.

Wo landet DEL Aufsteiger Dresdner Eislöwen am Ende der Hauptrunde?

Previous post Augsburger Panther haben einen neuen Captain, zwei Neuzugänge gehören zu den Assistenten

