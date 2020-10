Paukenschlag in DÃ¼sseldorf! Neue Doppelspitze, Stefan Adam verlÃ¤sst die DEG

Düsseldorf. (PM DEG) Noch vor Saisonbeginn gibt es bei der DEG einen Wechsel auf der Führungsebene. Geschäftsführer Stefan Adam verlässt den Club. Harald Wirtz...

Düsseldorf. (PM DEG) Noch vor Saisonbeginn gibt es bei der DEG einen Wechsel auf der Führungsebene.

Geschäftsführer Stefan Adam verlässt den Club. Harald Wirtz wird zukünftig die Geschäfte der DEG Eishockey GmbH leiten. Komplettiert wird die Doppelspitze durch Sportdirektor Niki Mondt, der erweiterte Kompetenzen erhält.

Stefan Adam und die Gesellschafter haben sich nach mehreren Gesprächen einvernehmlich dazu entschlossen, in Zukunft getrennte Wege zu gehen. Während der Pandemie bedingten Krisensituation bestanden unterschiedliche Auffassungen darüber, wie einige Weichenstellungen zur Zukunft der DEG gestaltet werden sollen.

Stefan Adam hat die DEG-Geschäftsführung im Sommer 2016 in einer sportlich und wirtschaftlich schwierigen Zeit übernommen und in den vergangenen vier Jahren die positive Entwicklung der DEG entscheidend vorangetrieben. Für sein großes Engagement, in dessen Rahmen er unter anderem auch die ‚Marke‘ DEG gestärkt und die Sportart Eishockey in Düsseldorf und der Region wieder verstärkt in den Fokus gerückt hat, wird ihm herzlich gedankt.

Nach der Entscheidung vor einigen Wochen, den Unternehmer Harald Wirtz mit an Bord zu holen, um als Bevollmächtigter der Gesellschafter beratend zur Seite zu stehen, haben sich die Gesellschafter nunmehr entschieden, dass Harald Wirtz die Nachfolge von Stefan Adam antritt und ab sofort das Geschäft der DEG leitet. Er wird im Wesentlichen für die kaufmännische Seite verantwortlich sein. Der ehemalige Eishockey Profi Niki Mondt soll als Sportdirektor ab sofort den sportlichen Bereich der DEG alleinverantwortlich lenken.