Paukenschlag im Ellental! Trainer Daniel Naud muss seinen Posten bei den Steelers rÃ¤umen

Bietigheim. (Steelers.de) Die Verantwortlichen der Steelers haben die Entscheidung getroffen, die Zusammenarbeit mit Daniel Naud mit sofortiger Wirkung zu beenden.

„Wir sind von der Leistungsfähigkeit unseres Teams, im Rahmen unserer Möglichkeiten überzeugt. Wir wollen einen neuen Impuls setzen, um der Mannschaft die Chance zu geben, sich neu auszurichten. Wir danken Danny für den Aufstieg und die überragende erste Saison in der PENNY DEL. Wir wünschen Danny für die Zukunft alles Gute. Unser gemeinsamer Aufstieg wird immer einen Platz in den Geschichtsbüchern des Bietigheimer Eishockeys haben“, so der Klub auf seiner Webseite.

Bis ein neuer Cheftrainer präsentiert wird, wird Assistantcoach Fabian Dahlem die Mannschaft trainieren und betreuen.