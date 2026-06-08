Paukenschlag im Eishockeyverband NRW: Regionalliga West geht mit elf Teams an den Start – Lauterbach neu in der Liga, Eagles Essen West ohne Zulassung raus

Düsseldorf. (EHV NRW) Der EHV-NRW hat die Zulassungen für die kommende Saison erteilt!

Und diese haben es in diesem Sommer in sich. Insgesamt elf Mannschaften starten in der Eishockey Regionalliga West 26/27.

Neu dabei sind die Luchse Lauterbach, die aus der Regionalliga Ost in die Westliga zurückkehren.

Nicht dabei ist der amtierend Regionalligameister ESC Eagles Essen West.

Der Verband erklärt dazu in einer kurzen Mitteilung lediglich: „Eine Teilnahme konnte aufgrund nicht erfüllter Voraussetzungen gemäß den Durchführungsbestimmungen nicht erfolgen.“

Bekannt ist, dass es schon länger zwischen den Eagles und dem NRW Verband kriselte. Eigentlich hatte sich der Nachfolgeverein der insolventen Moskitos Essen nach seiner Eingliederung im Sommer 2025 für mindestens zwei Jahre an die Regionalliga West gebunden. Nach dem Titelgewinn spekulierte man aber auf einen Start in der Oberliga, von dem man aber vor einigen Tagen Abstand nahm.

Zudem steht für den Klub wohl eine gerichtliche Auseinandersetzung mit dem geschassten Meistertrainer Mikhail Nemirovsky an. Es geht ums liebe Geld.

Nun folgt der nächste Nackenschlag für den noch jungen Klub und seine Anhänger, der zudem mit dem neu gegründeten Verein EHC frische Konkurrenz in der eigenen Stadt hat. Zum EHC waren eine Menge Nachwuchsakteure vor einigen Wochen gewechselt, nachdem es bei den Eagles zu Unstimmigkeiten gekommen war. Gerüchteweise will die Stadt Essen den Eagles nun Eiszeiten kürzen, die dem EHC und seinen Nachwuchsteams zugute kommen sollen.

Es herrscht also eine Menge Unruhe in der Eishockeyszene der Ruhrmetropole, die mit dem heutigen Tag nicht kleiner geworden ist.

Diese Teams gehen in der Saison 26/27 in der Regionalliga West an den Start:

Ratinger Ice-Aliens

Eisadler Dortmund

ESV Bergisch Gladbach

ESV „Grizzlys“ Bergkamen e.V.

GSC Moers

Neusser EV

ERV Dinslakener Kobras

Grefrather EG

TuS Wiehl

EG Diez-Limburg

EC Lauterbach