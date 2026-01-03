Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Paukenschlag bei den Fuggerstädtern: Augsburger Panther trennen sich von Florian Elias!

3. Januar 20261 Mins read359
Florian Elias © Sportfoto-Sale DR)
Augsburg. (Panther) Florian Elias wird nicht mehr für die Augsburger Panther auflaufen.

Der Stürmer ist aus disziplinarischen Gründen seit Neujahr vom Trainings- und Spielbetrieb freigestellt, eine Rückkehr in den Kader des PENNY DEL-Clubs ist ausgeschlossen.

Grund für diese Entscheidung der Augsburger Panther sind Verstöße gegen grundlegende Verhaltensregeln, die nicht mit den Werten des Clubs vereinbar sind.

Der 23- jährige gebürtige Augsburger bestritt bislang exakt 250 Spiele in der Deutschen Eishockey Liga.
Vor seiner Rückkehr nach Augsburg spielte er in der DEL für Mannheim, Schwenningen und Iserlohn.

Noch im März hatten die Fuggerstädter den Vertrag mit dem kleinen und wendigen Stürmer verlängert.

Sportdirektor Larry Mitchell damals: „Florian Elias hat von allen Spielern des diesjährigen Teams im Laufe der Saison die beste Entwicklung genommen und sich Stück für Stück gesteigert.“

Nun ist die Zusammenarbeit abrupt beendet worden. Genauere Infos zu den Hintergründen liegen bislang noch nicht vor.

Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die Löwen zurück in die Erfolgsspur bringen?

