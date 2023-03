Paukenschlag am Rhein! DÃ¼sseldorfer EG und der „absolute Eishockey-Fachmann“ Roger Hansson gehen getrennte Wege! Thomas Dolak Ã¼bernimmt

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG trennt sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Roger Hansson. Neuer Chefcoach wird der bisherige Co-Trainer Thomas Dolak. Diese...

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG trennt sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Roger Hansson.

Neuer Chefcoach wird der bisherige Co-Trainer Thomas Dolak. Diese Entscheidung ist das Ergebnis einer umfassenden Analyse der sportlichen Leistungen in den vergangenen Wochen.

Sportdirektor Niki Mondt: „Wir sind Roger Hansson sehr dankbar für die geleistete Arbeit in der vergangenen Saison. Roger ist ein absoluter Eishockey-Fachmann und eine herausragende Persönlichkeit. In der Analyse und Bewertung der Saison bin ich allerdings zu der Erkenntnis gekommen, dass unsere Leistungen nicht immer so zufriedenstellend waren wie die Ergebnisse, bzw. unsere Punktausbeute und der Tabellenplatz. Die Entscheidung, uns von Roger Hansson zu trennen, ist mir alles andere als leicht gefallen, dennoch halte ich sie für richtig.“

Harald Wirtz als geschäftsführender Gesellschafter: „Die DEG durfte mit einem Eishockey-Enthusiasten und tollen Menschen zusammenarbeiten. Vielen Dank dafür! Unsere Aufgabe ist es, die Leistungen umfassend zu bewerten sowie die Perspektive und den langfristigen sportlichen Erfolg der DEG im Auge zu behalten. Deswegen haben wir uns zu diesem Schritt entschlossen. Wir gehen mit Roger Hansson im Guten auseinander und wünschen ihm von Herzen alles Gute!“

Roger Hansson war im Sommer 2022 aus der Organisation des EV Zug an den Rhein gewechselt. Die DEG war die erste Station des schwedischen Weltmeisters und Olympiasiegers in der DEL.

Thomas Dolak hat als Stürmer insgesamt 871 DEL-Spiele bestritten, dabei auch – am Ende seiner Karriere – zehn Partien für die DEG. Dabei erzielte er 157 Tore. Seit 2014 ist er im Trainerstab der DEG, zunächst im Jugendbereich als Headcoach der U16 und U17, als Co-Trainer des DNL-Teams und seit 2017 Co-Trainer der Profi-Mannschaft.



