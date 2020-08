Patrik Rypar stÃ¼rmt fÃ¼r die Riverkings â€“ Der Nachwuchs ist zurÃ¼ck auf dem Eis

Landsberg. (PM HCL) Einen Neuzugang im Sturm können die Verantwortlichen um Vizepräsident Gerhard Petrussek und Teammanager Michael Oswald vermelden. Vom Höchstadter EC wechselt Patrik...

Landsberg. (PM HCL) Einen Neuzugang im Sturm können die Verantwortlichen um Vizepräsident Gerhard Petrussek und Teammanager Michael Oswald vermelden.

Vom Höchstadter EC wechselt Patrik Rypar an den Lech.

Der 23jährige Stürmer kann trotz seines noch jungen Alters bereits auf einige Erfahrung zurückblicken. In seiner Vita stehen bereits 50 DEL2 Spiele sowie auch 90 Spiele in der Oberliga. In der Spielzeit 18/19 lief er außerdem für Schweinfurt in der Bayernliga auf und punktete, für einen zwanzigjährigen Stürmer, überragende 70 Mal in einer Spielzeit. Der gebürtige Fürther mit deutschem und tschechischem Pass erlernte beim EHC Nürnberg das Eishockeyspielen, ging aber im Nachwuchsbereich auch zwei Jahre in Tschechien aufs Eis. In Bayreuth sammelte er mit 18 Jahren DEL2 Erfahrung und zeigte anschließend in Weiden, Halle und Höchstadt sein Können in der Oberliga. In Landsberg wird Rypar eine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Sparkasse Landsberg-Diessen absolvieren und gleichzeitig für den HCL mit der Nummer 24 auflaufen.

Für Präsident Frank Kurz passt der Neuzugang super zur Vereinsphilosophie: „Wir wollen Spieler die talentiert und sportlich ehrgeizig sind und trotzdem nicht die eigene berufliche Zukunft aus dem Auge verlieren. Patrik erfüllt genau diese Voraussetzungen. Er will sich eine Zukunft mit Eishockey und einer Berufsausbildung aufbauen. Er passt sportlich – und das ist natürlich das wichtigste – sehr gut zu uns und seine Entscheidung für eine Ausbildung zeugt auch davon, dass er ein bodenständiger Spieler ist, der mit beiden Beinen im Leben steht. Wir sind unserem Sponsor der Sparkasse Landsberg-Diessen sehr dankbar für die schnelle und gute Zusammenarbeit um so Patrik eine tolle Ausbildungsstelle als Bankkaufmann bieten zu können. Dies war letztendlich der ausschlaggebende Grund, dass wir die Zusage von Patrik bekommen haben, obwohl auch mehrere andere namenhafte Oberligisten Patrik Rypar verpflichten wollten.“

Unterdessen sind alle Nachwuchsmannschaften in die Eiszeit 20/21 gestartet. Nachdem dieses Jahr aufgrund von technischen Überprüfungen in der Halle die Eiszeit in Landsberg erst am 06.09. starten kann, gehen die Mannschaften bis dahin in Kaufbeuren aufs Eis. Der hauptamtliche Nachwuchskoordinator und Trainer Marcel Juhasz zeigte sich begeistert vom Trainingsbeginn: „Für unsere Spieler und auch für unser Trainerteam ist es super, endlich wieder auf dem Eis zu stehen. Wir sind bereits mit einer guten Intensität ins Training gestartet und wollen in den nächsten Wochen die läuferischen, stocktechnischen und spielerischen Grundlagen für eine erfolgreiche Spielzeit legen.“