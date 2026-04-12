Patrick von Gunten wird neuer Director Sport bei der Swiss Ice Hockey Federation

ZÃ¼rich. (PM SIHF) Die Swiss Ice Hockey Federation besetzt ihre SchlÃ¼sselposition im Sportbereich neu: Patrick von Gunten Ã¼bernimmt als Director Sport und folgt auf Lars Weibel, der zum HC Ambri-Piotta wechselt.

Der ehemalige Schweizer Nationalspieler bringt umfassende Erfahrung aus Spitzensport, Eventmanagement und Verbandsarbeit mit.

Nach einem mehrstufigen Auswahlverfahren hat sich die Swiss Ice Hockey Federation fÃ¼r den 41-jÃ¤hrigen von Gunten entschieden. In seiner neuen Rolle wird er die sportliche Weiterentwicklung des Schweizer Eishockeys massgeblich mitgestalten.

Von Gunten verfÃ¼gt Ã¼ber eine breite nationale und internationale Erfahrung im Sportumfeld. WÃ¤hrend seiner aktiven Eishockeykarriere spielte er fÃ¼r den EHC Biel-Bienne, den EHC Kloten sowie fÃ¼r den FrÃ¶lunda HC in Schweden. Als langjÃ¤hriger Nationalspieler bestritt er wÃ¤hrend elf Jahren insgesamt 74 LÃ¤nderspiele fÃ¼r die Schweiz, gewann an der WM 2013 die Silbermedaille und nahm an den Olympischen Winterspielen 2010 und 2014 teil.

Nach dem Ende seiner Aktivkarriere im Jahr 2018 war er Mitglied des Trainerstabs der Schweizer MÃ¤nner-Nationalmannschaft und sammelte wertvolle Erfahrungen im Leistungssport auf hÃ¶chstem Niveau.

Im Event- und Organisationsbereich war von Gunten unter anderem als Leiter Volunteer Management bei der IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft 2020 tÃ¤tig sowie als stellvertretender Leiter Volunteer Management bei der Winteruniversiade 2021. Anschliessend arbeitete er von 2021 bis MÃ¤rz 2024 als Management Consultant beim Unternehmens- und Strategieberatungsunternehmen Accenture. Parallel dazu engagierte er sich 2023 unter anderem als Head of Sports bei der U18-Weltmeisterschaft der Herren in Basel und Ajoie sowie ein Jahr spÃ¤ter bei der Frauen-U18-WM in Zug.

Aktuell ist von Gunten als Head of Sports & Head of Venue ZÃ¼rich der 2026 IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft tÃ¤tig. In dieser Funktion verantwortet er die Steuerung komplexer Organisationsstrukturen und arbeitet eng mit nationalen und internationalen VerbÃ¤nden zusammen.

Er verfÃ¼gt Ã¼ber einen Masterabschluss in Sportmanagement sowie einen Bachelor in Finance. Diese Kombination ermÃ¶glicht es ihm, sportliche Expertise mit fundierten betriebswirtschaftlichen Kenntnissen, insbesondere in den Bereichen Budgetierung und strategische Planung, zu verbinden.

Mit seiner starken Vernetzung im Schweizer Sport, seiner internationalen Erfahrung sowie seiner trilingualen FÃ¼hrungskompetenz bringt Patrick von Gunten ideale Voraussetzungen mit, um den immer umfangreicheren Aufgabenbereich eines Director Sport, insbesondere im Austausch und in der Zusammenarbeit mit externen Partnern wie Swiss Olympic und weiteren nationalen sowie internationalen Stakeholdern, erfolgreich zu gestalten und die â€žSwissnessâ€œ sowie die Leistungsstrukturen im Schweizer Eishockey nachhaltig weiterzuentwickeln.

Urs Kessler, PrÃ¤sident von Swiss Ice Hockey, sagt: Â«Wir freuen uns sehr, mit Patrick von Gunten eine PersÃ¶nlichkeit zu gewinnen, die das Schweizer Eishockey aus verschiedenen Perspektiven kennt und geprÃ¤gt hat. Mit seiner Erfahrung auf und neben dem Eis wird er wichtige Impulse setzen und die Weiterentwicklung unseres Sports konsequent vorantreiben.Â»

Â«Patrick von Gunten kennt die komplexen Anforderungen im Schweizer Eishockey aus eigener Erfahrung und ist sich der unterschiedlichen Erwartungen von Clubs, Verband und Basis bewusst. Wir sind Ã¼berzeugt, dass er diese Perspektiven mit viel FingerspitzengefÃ¼hl zusammenfÃ¼hren und die sportliche Entwicklung der SIHF nachhaltig stÃ¤rken wirdÂ», ergÃ¤nzt Martin Baumann, CEO bei der SIHF.

Patrick von Gunten freut sich auf die neue Herausforderung: Â«Ich danke der Swiss Ice Hockey Federation fÃ¼r das Vertrauen und die MÃ¶glichkeit, diese Aufgabe zu Ã¼bernehmen. Die Werte des Schweizer Eishockeys habe ich Ã¼ber viele Jahre auf dem Eis mit Stolz vertreten. Diese Leidenschaft mÃ¶chte ich nun als Director Sport einbringen. Mein Ziel ist es, die IdentitÃ¤t unseres Sports von der Basis bis zur Nationalmannschaft als roten Faden zu stÃ¤rken und weiterzuentwickeln. Dank meiner Erfahrung im internationalen Sportmanagement und meiner engen Vernetzung bin ich Ã¼berzeugt, die unterschiedlichen Interessen im Schweizer Eishockey zusammenzufÃ¼hren und die sportliche Zukunft des Verbands aktiv mitzugestalten.Â»

Der Stellenantritt von Patrick von Gunten erfolgt nach der bevorstehenden WM im Juni 2026.