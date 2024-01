Patrick Sieloff kehrt zu den Haien zurÃ¼ck

Artikel anhören Köln. (PM Haie) Die Kölner Haie haben Verteidiger Patrick Sieloff verpflichtet. Damit reagiert der KEC auf die Ausfälle in der Defensive. Der...

Köln. (PM Haie) Die Kölner Haie haben Verteidiger Patrick Sieloff verpflichtet.

Damit reagiert der KEC auf die Ausfälle in der Defensive. Der 29-jährige US-Amerikaner spielte bereits während der Saison 2021/2022 für die Haie und kehrt nun nach Köln zurück.

„Patrick ist ein zweikampfstarker Abwehrspieler mit guten läuferischen Voraussetzungen, der sich gut in unsere Defensive einfinden wird und uns mehr Tiefe verleiht“, so Haie-Cheftrainer Uwe Krupp. „Da Patrick unser Umfeld bereits kennt, wird ihm die Eingewöhnung leichtfallen.“

„Ich freue mich sehr, wieder für die Haie zu spielen und wurde von der Mannschaft gut aufgenommen. Wir haben ein gutes Team in einer in dieser Saison sehr ausgeglichenen Liga“, sagt Patrick Sieloff. „Ich kann es kaum erwarten, wieder vor den Haie-Fans zu spielen und zu schauen, wie weit wir es in dieser Saison bringen werden.“

Über die Juniorenligen Amerikas und einem Jahr in der kanadischen Nachwuchsliga OHL entwickelte sich der in Michigan geborene Sieloff 2012 zu einem Zweitrunden-Draftpick der Calgary Flames. In den folgenden Jahren lief der Verteidiger hauptsächlich in der AHL auf, absolvierte jedoch auch zwei Spiele in der NHL (für Calgary und Ottawa), in denen er jeweils ein Tor erzielte. In der AHL spielte der Linksschütze für die Farmteams von Calgary, Ottawa, Tampa Bay, New York, Anaheim und San Jose. Nach seiner ersten Spielzeit mit den Haien, in der Sieloff in 47 Partien zehn Scorerpunkte (ein Tor, neun Vorlagen) erzielen konnte, verbrachte er das vergangene Jahr bei den San Jose Barracuda in der AHL.

Sieloff ist bereits in Köln eingetroffen. Sobald alle lizenztechnischen Formalitäten geklärt sind, ist Sieloff für die Haie spielberechtigt. Beim KEC wird Sieloff, wie bei seinem ersten Engagement, die Trikotnummer 63 bekommen.