Patrick Reimer steigt ins Management seines Heimatklubs ein

Kaufbeuren. (PM ESVK) Der ESV Kaufbeuren kann heute die Verpflichtung von Patrick Reimer als neuen sportlichen Leiter zur Saison 2025/2026 bekanntgeben.

Der DEL2 Club und der 42 Jahre alte gebürtige Mindelheimer haben sich auf eine Zusammenarbeit für die kommenden zwei Jahre geeinigt. Aktuell ist Patrick Reimer noch beim Deutschen Eishockey Bund als U18-Nationaltrainer angestellt.

Zum 01. Mai 2025 wird der DEL Rekord-Scorer dann die sportlichen Geschicke bei seinem Heimatverein übernehmen. Zuvor steht für den Olympia-Silbermedaillen-Gewinner aber noch die U18-Weltmeisterschaft Ende April in den USA auf dem Programm.

ESVK Gesellschafter Thomas Petrich zur Personalie Patrick Reimer: „Wir hatten den Bedarf erkannt, uns auf der sporlichen Ebene anders aufzustellen zu müssen und eine Stelle zu schaffen, die sich ganzzeitlich auf die sportlichen Belange im Verein konzentrieren kann. Ich denke, dass es uns mit der Verpflichtung von Patrick Reimer gelungen ist, diese Position bestmöglich zu besetzen. Er ist eine tolle Persönlichkeit, kommt aus der Region und ist zudem nicht nur im Deutschen, sondern auch im internationalen Eishockey bestens vernetzt. Passend zu unserer Vereins-Philosphie ist er auch dem Deutschen Eishockey Nachwuchs sehr verbunden und immer daran interessiert, diesen weiter nach vorne zu bringen. Wir freuen uns sehr auf die kommende Zusammenrbeit und heißen Patrick Reimer bei seinem Heimatverein herzlich willkommen. Dazu geht von unserer Seite aus auch ein großer Dank an den Deutschen Eishockey Bund. Vor allem an DEB-Sportdirektor Christian Künast, der Patrick Reimer trotz laufenden Vertrages für den ESV Kaufbeuren freigegeben hat und uns diese wichtige und zukunftsorientierte Personalie somit auch erst ermöglicht hat.“

Patrick Reimer zu seiner neuen Position: „Ich freue mich sehr zum ESVK zurück zu kommen. Der ESVK liegt mir sehr am Herzen und ist der Verein, der es mir persönlich ermöglicht hat, eine tolle Eishockey-Karriere zu haben. Deswegen möchte ich jetzt auch etwas zurückgeben. Vor allem auch was unsere jungen Spieler angeht. Es wird eine große Herausforderung, aber auch eine schöne und spannende Aufgabe. Wir haben ein tolles Umfeld in Kaufbeuren und der ESVK hat auch einen großen Namen im Deutschen Eishockey. Wir wollen weiterhin die Nummer eins im Allgäu bleiben und auch in der DEL2 eine gute und wichtige Rolle spielen. Ich schaue jetzt mit viel Vorfreude auf diese tolle Aufgabe.“

DEB-Sportdirektor Christian Künast: „Auch wenn wir es selbstverständlich bedauern, dass Patrick Reimer seine Aufgabe als U18-Bundestrainer nach der Saison niederlegen wird, begrüßen wir, dass er eine verantwortungsvolle Funktion beim ESV Kaufbeuren übernimmt. Denn letztlich ist es eines unserer Verbandsziele, deutsches Personal in entsprechende Positionen auf Vereinsebene zu bringen. Patrick hat während seiner bisherigen Amtszeit durch seine professionelle Herangehensweise vieles bewegt und auch menschlich unser gesamtes Team mit seiner offenen Art bereichert. Wir freuen uns, dass wir gemeinsam noch die U18-Weltmeisterschaft im kommenden April angehen und arbeiten jetzt fokussiert an den Details für das Turnier, damit wir optimal vorbereitet in die herausfordernde Aufgabe gehen. Insofern war es sicher gut, dass wir bereits jetzt seine weitere Zukunft klären konnten.“

