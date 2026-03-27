Patrick Raaf-Effertz bleibt zwei weitere Jahre bei den Islanders

Lindau. (EVL) Die EV Lindau Islanders können eine weitere wichtige Vertragsverlängerung bekanntgeben.

Verteidiger Patrick Raaf-Effertz verlängert seinen Vertrag um zwei weitere Jahre. Der 33 Jahre alte Abwehrspieler ist seit Dezember 2020 fester Bestandteil der Islanders-Defensive und aus dem Team am Bodensee nicht mehr wegzudenken.

In den vergangenen Spielzeiten entwickelte sich Raaf-Effertz zu einem absoluten Führungsspieler. Im direkten Duell mit gegnerischen Offensivkräften überzeugt er durch seine clevere Spielweise und seinen unbändigen Willen, der ihn meist als Sieger hervorgehen lässt. Mit dieser Mentalität bringt er nicht nur Stabilität in die Defensive, sondern lässt so manchen gegnerischen Stürmer verzweifeln. Genau dieser Einsatzwille und die Leidenschaft für das Team alles zu geben, waren ausschlaggebend für die Verantwortlichen, die Verlängerung schnell unter Dach und Fach zu bringen. Deutsche Verteidiger seines Formats sind rar und entsprechend begehrt – umso größer ist die Freude bei den Islanders, dass die Zusammenarbeit fortgesetzt wird.

Patrick Raaf-Effertz stammt aus Köln und durchlief dort bis 2012 alle Nachwuchsteams des Kölner EC, dem Stammverein der Kölner Haie. Bereits 2010 sammelte er erste Erfahrungen in der Oberliga beim Neusser EV. Es folgten Stationen bei den Füchsen Duisburg, dem Königsborner JEC und den Moskitos Essen. Von 2016 bis 2020 stand er für die Icefighters Leipzig auf dem Eis, bevor er sich nach einem erfolgreichen Probetraining den Islanders anschloss. Seitdem ist er eine feste Größe in der Defensive und geht nun in seine siebte und achte Saison am Bodensee. Insgesamt bestritt Raaf-Effertz in seiner Karriere bislang über 600 Oberligaspiele, davon über 250 für Lindauer.

Die EV Lindau Islanders sind stolz, die Partnerschaft mit Patrick Raaf Effertz fortzuführen und freuen sich auf zwei weitere Jahre mit einem Verteidiger, der nicht nur sportlich, sondern auch charakterlich ein echtes Vorbild für das Team ist. In der vergangenen Spielzeit gehörte Raaf Effertz zudem erstmals zum Kreis der Assistant Kapitäne.

Stimmen:

Milo Markovic (Sportlicher Leiter EV Lindau Islanders): „Patrick ist für mich mittlerweile Lindauer und nicht mehr wegzudenken. Es ist schön, dass beide Seiten wissen, was sie aneinander haben und die Verlängerung innerhalb von Minuten besprochen wurde. Patrick ist ein enorm wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft und er zeichnet sich durch seine hervorragenden schlittschuhläuferischen als auch defensiven Qualitäten enorm aus.“

Patrick Raaf-Effertz: „Lindau ist für mich wie eine zweite Heimat. Ich fühle mich hier sehr wohl und wertgeschätzt. Das Umfeld wird von Jahr zu Jahr professioneller, und die Fans haben in dieser Saison die Playoffs wirklich gerockt. Ich freue mich auf zwei weitere Jahre in Lindau.“