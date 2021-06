Patrick Pohl und Vincent Schlenker bleiben Eispiraten

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau treiben ihre Personalplanung für die kommende Saison weiter voran und können die nächsten beiden Vertragsverlängerungen bekannt geben. Mit...

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau treiben ihre Personalplanung für die kommende Saison weiter voran und können die nächsten beiden Vertragsverlängerungen bekannt geben.

Mit Patrick Pohl und Vincent Schlenker haben zwei langjährige Eispiraten-Profis und Leistungsträger ihre Verträge um ein weiteres Jahr verlängert.

[…], sagt Ronny Bauer, Teammanager der Eispiraten Crimmitschau.

„Duo Infernale“ – Das steht für Kontinuität

Patrick Pohl, der schon zwischen 2010 und 2012 als Förderlizenzspieler das Trikot der Eispiraten trug, gehört nun mittlerweile seit Januar 2016 zum festen Stamm der Crimmitschauer. Seither zählt der 31 jährige, technisch starke Angreifer, der sowohl als Center als auch als Außenstürmer agieren kann, jährlich zu den besten Scorern. Seit seiner Rückkehr an die Waldstraße absolvierte „Blacky“ insgesamt 301 DEL2-Partien für die Westsachsen und konnte dabei 85 Tore und 183 Vorlagen erzielen.

Vincent Schlenker gehört seit 2015 zum Aufgebot der Eispiraten. Meist an der Seite von Patrick Pohl, überzeugt der 28-jährige Angreifer nicht nur durch seine harte Arbeit, sondern auch durch seine Spielfreude, verbunden mit einem gewissen Scoring-Touch. Insgesamt trug Schlenker in 257 Pflichtspielen das Trikot der Crimmitschauer. Er konnte dabei 53 Tore und 94 Assists für sich verbuchen. In der vergangenen Serie wurde der gebürtige Schwenninger durch eine Operation an der Hüfte frühzeitig zurückgeworfen.

Der derzeitige Eispiraten-Kader für die Saison 2020/21

Tor: –

Abwehr: André Schietzold, Kelly Summers (AL), Felix Thomas, Mario Scalzo, Ole Olleff, Niklas Heyer

Angriff: Mathieu Lemay (AL), Dominic Walsh, Patrick Pohl, Vincent Schlenker, Luca Gläser, Thore Weyrauch, Tamás Kánya (FL), Marius Demmler, Willy Rudert, Lucas Böttcher