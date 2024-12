Patrick Petrini bis 2026/27 bei den SCL Tigers

Langnau. (PM SCL Tigers) Die SCL Tigers verlängern den Vertrag mit dem 23-jährigen Tessiner Patrick Petrini um zwei Jahre bis 2026/27.

Patrick Petrini wuchs in Ambri auf. Nach dem Abstieg der damaligen U17 des HC Ambri-Piotta im Jahr 2017 suchte der Stürmer eine neue Herausforderung. Er wechselte in die U17 der SCL Young Tigers, wo er sein Talent schnell unter Beweis stellte. Als Scorer der U20-Elit etablierte er sich mit einem beeindruckenden Schnitt von 2,06 Scorerpunkten pro Spiel. Im Herbst 2020 empfahl sich Petrini durch seine starken Leistungen für die erste Mannschaft der SCL Tigers und gab in der Saison 2020/21 sein Debüt in der National League. Ein gesundheitlicher Rückschlag durch das Pfeiffersche Drüsenfieber bremste seine Entwicklung zwei Jahre später. Der Rechtsschütze wurde daraufhin an La Chaux-de-Fonds ausgeliehen, wo er mit den Neuenburgern in der Saison 2022/23 die Meisterschaft in der Swiss League gewann.

Seit der letzten Saison gehört Petrini wieder zum festen Kader der SCL Tigers. In der aktuellen Spielzeit hat er bereits 25 Einsätze in der National League absolviert und dabei 7 Scorerpunkte (2 Tore, 5 Assists) erzielt. Zudem absolvierte er ein Spiel für das Partnerteam EHC Chur.

Pascal Müller, Leiter Sport der SCL Tigers und SCL Young Tigers, über Patrick Petrini: „Er beeindruckt mit seinen aussergewöhnlichen läuferischen Fähigkeiten und seiner Geschwindigkeit. Wir freuen uns, ihn weiterhin bei seiner Entwicklung begleiten zu dürfen.“

