Patrick Matzenmüller wird Co-Trainer der EV Lindau Islanders

Lindau. (EVL) Die EV Lindau Islanders haben ihre vakante Position auf der Trainerbank erfolgreich besetzt.

Mit Patrick Matzenmüller konnten die Verantwortlichen ihre Wunschlösung für den Posten des Co-Trainers gewinnen. Der 46-Jährige wird künftig an der Seite von Headcoach Marko Šakić arbeiten und darüber hinaus auch die wichtige Aufgabe des Torwarttrainers übernehmen.

Mit Patrick Matzenmüller stößt ein echter Eishockeyfachmann zum Trainerteam der Islanders, der nicht nur auf eine langjährige Spielerkarriere zurückblicken kann, sondern auch bereits umfassende Erfahrung in der Ausbildung und Betreuung von Torhütern gesammelt hat. Während seiner aktiven Laufbahn war Matzenmüller selbst als Goalie im Einsatz und verfügt dadurch über wertvolles Fachwissen, das er nun an die Torhüter der Islanders weitergeben wird.

Seine Wurzeln liegen in Ravensburg, wo er sämtliche Nachwuchsmannschaften des EV Ravensburg durchlief und sich Schritt für Schritt im Verein entwickelte. Anschließend gehörte er über viele Jahre dem Kader des EV Ravensburg an und sammelte in der damaligen 2. Liga Süd sowie in der Regionalliga Süd wertvolle Erfahrungen auf hohem sportlichem Niveau.

Doch auch mit dem EV Lindau verbindet Patrick Matzenmüller eine lange gemeinsame Geschichte. Bereits in der Saison 2002/2003 stand der Torhüter erstmals für die Lindauer auf dem Eis und trug das Trikot der Islanders. Nach einem kurzen Gastspiel in Ulm kehrte Matzenmüller an den Bodensee zurück und war von der Saison 2006/2007 bis einschließlich der Saison 2008/2009 erneut Teil der Islanders.

Für die Verantwortlichen der EV Lindau Islanders sowie für Headcoach Marko Šakić war Patrick Matzenmüller die absolute Wunschlösung für die vakante Position. Eine Zusammenarbeit zwischen Šakić und Matzenmüller besteht bereits seit mehreren Jahren. Im Nachwuchsbereich der Islanders arbeiteten beide Trainer erfolgreich zusammen, wobei Matzenmüller dort als Goalie-Coach tätig war. In dieser Zeit konnten sie ein vertrauensvolles Verhältnis aufbauen, welche nun auch im Oberliga-Team fortgeführt werden soll.

Von großem Vorteil ist zudem, dass Matzenmüller die Strukturen innerhalb des Vereins bereits bestens kennt. Durch seine bisherige Tätigkeit bei den Islanders ist keine lange Eingewöhnungsphase notwendig. Er weiß, wie der Verein arbeitet, kennt zahlreiche Abläufe und bringt gleichzeitig einen frischen Blick für die neue Aufgabe im Trainerstab mit.

Mit der Verpflichtung von Patrick Matzenmüller setzen die EV Lindau Islanders auf Kontinuität, Vereinsverbundenheit und fachliche Kompetenz. Die Verantwortlichen sind überzeugt, dass er gemeinsam mit Headcoach Marko Šakić wichtige Impulse setzen wird und sowohl die Weiterentwicklung der Mannschaft als auch die Arbeit mit den Torhütern entscheidend voranbringen kann.

Der EV Lindau verlängert zudem zum Start in die Sommerferien den Dauerkarten Vorverkauf einmalig bis zum 16. August, um auch kurzentschlossenen Fans den Erwerb zum vergünstigten Preis zu ermöglichen. Hintergrund ist die hohe Nachfrage, die bereits ein Rekordniveau erreicht hat. Die Dauerkarte umfasst das Vorbereitungsspiel sowie alle Hauptrunden-Heimspiele (ohne Playoffs) der Jubiläumssaison und bietet zusätzliche Vorteile, darunter eine exklusive EVL-Tasse für Bestellungen im Vorverkauf. Das Formular ist auf der Homepage der Islanders unter: https://evlindau.com/tickets/infos-preise/ zu finden.

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