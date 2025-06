Patrick Kurz weiterhin im Indians-Trikot

Memmingen. (PM Indians) Der nächste wichtige Baustein für die Indians-Defensive ist unter Dach und Fach.

Patrick Kurz bleibt mindestens ein weiteres Jahr in der Maustadt und geht damit in seine zweite Spielzeit in Memmingen. Der 29 Jahre alte Augsburger lief bislang 56 Mal für die Indians auf.

Patrick Kurz wechselte vor der vergangenen Saison von den Saale Bulls aus Halle an den Memminger Hühnerberg. Die Indians sicherten sich damit die Dienste eines erfahrenen Verteidigers im besten Eishockeyalters, der mithelfen sollte die Defensive der Memminger zu stabilisieren. Nach einer abgelaufenen Saison kann man getrost feststellen, dass der 1,85m große Abwehrspieler diese Aufgabe durchaus bewältigen konnte. Bei den Indians wusste Kurz von Beginn an zu überzeugen, in der Abwehr bildete er zumeist mit Robert Peleikis eine grundsolide und zuverlässige Defensivreihe. Der 29jährige überzeugte dabei mit konstant guten Leistungen, verlieh der Memminger Hintermannschaft Stabilität und kam dabei noch auf insgesamt 24 Punkte (3 Tore, 21 Assists).

Kurz wurde in seiner Heimatstadt Augsburg ausgebildet, und konnte neben seiner DEL-Zeit und Einsätzen bei den Augsburger Panthern viel Erfahrung in der DEL2 sammeln. Über 400 Einsätze in der zweithöchsten Spielklasse stehen für den Defensivakteur zu Buche. Für die Indians lief „Shorty“ in der vergangenen Saison 56 Mal auf, weitere Spiele werden ab August hinzukommen.

Sven Müller: „Patrick ist ein eher unspektakulärer, aber sehr zuverlässiger Defender, der unserer Mannschaft enorm weitergeholfen hat. Wir freuen uns, dass er auch im kommenden Jahr für unser Team verteidigt.“

