Patrick Kudla verstÃ¤rkt die HCI-Defensive!

Innsbruck. (PM HCI) Der HC TIWAG Innsbruck setzt ein weiteres Ausrufezeichen auf dem Transfermarkt und sichert sich die Dienste von Patrick Kudla, einem offensivstarken Verteidiger mit internationaler Erfahrung.

Der 29-jährige Kanadier wechselt von den Idaho Steelheads (ECHL) nach Tirol und wird in der kommenden Saison eine Schlüsselrolle in der Defensive der Haie übernehmen.

Kudla, 191 cm groß und 86 kg schwer, wurde 2016 in der 6. Runde des NHL Entry Drafts von den Arizona Coyotes ausgewählt. In der Saison 2023/24 erzielte er in 60 Hauptrundenspielen für die Idaho Steelheads beeindruckende 60 Punkte (10 Tore, 50 Assists) und wurde zum ECHL-Verteidiger des Jahres sowie in das All-ECHL First Team gewählt. Vor seinem erneuten Engagement in Nordamerika war Kudla bereits in europäischen Top-Ligen unterwegs – unter anderem in der slowakischen und tschechischen Extraliga.

Assistant Coach Florian Pedevilla, zeigt sich erfreut über den Neuzugang: „Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, Patrick zu uns zu lotsen. Er war bei mehreren Teams hoch im Kurs, dass er sich für uns entschieden hat, freut uns besonders. Er wird eine große Rolle im Team einnehmen und uns speziell im Powerplay, aber auch im 5-gegen-5-Spiel, sehr weiterhelfen. Ebenfalls war es uns wichtig, einen Verteidiger mit Europa-Erfahrung zu holen.“

Auch Headcoach Jordan Smotherman betont die Bedeutung von Kudlas Verpflichtung: „Kudla ist ein großer, laufstarker Offensivverteidiger, der viel Erfahrung aus sieben Jahren Profieishockey mitbringt. Er wird ein wichtiger Bestandteil unseres Powerplays in der kommenden Saison sein, und wir erwarten von ihm, dass er auch in allen anderen Bereichen der Defensive einen Beitrag leistet.“

Mit der Verpflichtung von Patrick Kudla treibt der HC TIWAG Innsbruck die Kaderplanung für die Saison 2025/26 weiter voran. Weitere Neuzugänge werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.

