Patrick KlÃ¶pper und Artem Klein: â€žWir nehmen unfassbare Erinnerungen an Australien mit.â€œ

Melbourne. (DR) Die Hauptrunde in der australischen Eishockeyliga (AIHL) neigt sich unaufhaltsam dem Ende entgegen. Grund genug, um noch einmal bei Patrick Klöpper und Artem Klein von den Melbourne Ice nachzufragen, wie das Fazit und ihre Erlebnisse, Eindrücke, Erinnerungen, sowie das persönlich und sportlich Erreichte am anderen Ende der Welt ausfällt/ausfallen.

EHM: Hallo Patrick, hallo Artem. Wie geht es euch, und wo erreichen wir euch gerade?

Klein: Hallo. Es geht mir gut, und ihr erreicht uns gerade auf einem Auswärtstripp in Brisbane.

Klöpper: Hallo und danke, mir geht es auch sehr gut, und ich genieße die Zeit in Down Under.

EHM: Eishockey ist bekanntlich ein Wintersport. Wie fühlt sich für euch der Winter in Australien an?

Klöpper: Unterschiedlich, weil es hier verschiedene Zeit- und Klimazonen gibt. In Brisbane, wo es wirklich schön ist, sind es durchgehend 25° C und Sonne, in Melbourne hast du jeden Tag Regen und Wind bei 10 Grad, in Cairns im Norden sind es 30-35 Grad, während die Hauptstadt Canberra auf nur 5 Grad kommt.

Klein: Na ja, in Melbourne ist es sicherlich am schlechtesten. Es ist grau und regnet derzeit sehr viel. Da war es immer ganz schön, die Auswärtsspiele in Perth, Sydney, oder vor allem in Brisbane mitzunehmen. Das ist jetzt nicht so der Winter, den man aus Deutschland kennt, aber es lässt sich verkraften. Auch, dass man mal einen Sommer in Deutschland verpasst.

EHM: Was ist das außergewöhnlichste beim, oder am Eishockey in Australien im Vergleich zum Eishockey in Deutschland?

Klein: Ich sage mal die Flugstrapazen. Das ist für mich ganz neu. Eine interessante und coole Erfahrung, die man da macht. Teilweise fliegt man am Samstag zu einem Auswärtsspiel, und am Sonntag morgen direkt weiter zu einem weiteren Spiel in eine andere Stadt, danach wieder zurück nach Hause. Das sind Erlebnisse, die man sonst nur in der NHL oder KHL hat. Was mich überrascht hat, ist die Organisation der Liga. Das ist alles Top organisiert hier, auch was den Live Stream und die Außendarstellung der Liga angeht. Es macht sehr viel Spaß, hier zu spielen.Vor allem in Melbourne ist es sehr cool zu spielen. Das ist mit Abstand die beste Eishalle des Landes.

Klöpper: Das Fliegen zu den Auswärtsspielen ist das Außergewöhnlichste. Im Vergleich zu Deutschland, wo man praktisch nur per Bus zu den Auswärtsspielen unterwegs ist, ist das hier schon eine Nummern größer. Allerdings ist es auch etwas stressig, wenn man z.B. von Melbourne nach Perth fliegt und somit zwei Zeitzonen überbrücken muss. Das merkt man dann schon.

EHM: Wie ist das öffentliche Interesse am Eishockey in Australien? Sind Spiele im TV zu sehen? Wie gut sind die Spiele in den Stadien besucht?

Klöpper: Die Spiele werden nur im Internet bei aihltv gezeigt, ähnlich und vergleichbar mit Sprade TV. Aber das öffentliche Interesse am Eissport ist aus meiner Sicht viel größer, als ich vorher angenommen hätte. Die freien Laufzeiten sind immer brechend voll mit Schulklassen. Am Wochenende sowieso. Die Australier lieben Schlittschuhlaufen! Die Spiele sind schon gut besucht, je nach Standort unterschiedlich. In Perth sind es ca. 500, bei uns in Melbourne etwa 800, und in Canberra ist jedes Spiel nahezu ausverkauft. Die Halle ist aber auch sehr klein.

Klein: Eishockey ist hier natürlich eine ganz kleine Randsportart. Viele Menschen in Australien wissen gar nicht, dass es Eishockey hier gibt. Dementsprechend ist das Interesse sehr begrenzt, würde ich jetzt mal sagen. Bei uns in Melbourne ist es gar nicht so schlecht. Wir haben hier 2 Teams (Ice und Mustangs), beide haben so 500-600 Zuschauer pro Spiel. Wenn es die Derbies gibt, ist die Halle ausverkauft. Das sind dann 1600 Zuschauer. Das ist dann schon recht cool, da zu spielen.

EHM: Eishockey ist in Australien reiner Amateursport. Wie finanziert sich eine Liga, in der man ständig fliegen muss?

Klein: Es gibt hier und da mal Sponsoren bei der Liga und in den Vereinen. Die Ausgaben sind schon nicht klein aufgrund der Flüge. Ich habe mal gehört, dass so ein Flug hin und zurück pro Person bei 400 bis 500 australischen Dollar (600-800 Euro) liegt, das ist dann schon nicht billig, wenn man das für 15-18 Spieler plus Trainer und Staff bucht. Da kommt dann schon enorm was zusammen während der Saison. Das lässt sich dann nur mit Gönnern und Sponsoren stemmen.

EHM: Mit eurem Team, Melbourne Ice, werdet ihr die Playoffs verpassen. Wie fällt dennoch euer Fazit dieser Saison aus, wie zufrieden seid ihr persönlich mit eurer Leistung, und welche Erinnerungen an Land und Leute nehmt ihr mit zurück nach Deutschland?

Klöpper: Der Sommer war mal ganz anders. Ich war im Sommer noch nie so lange auf dem Eis. Das ist ein schwieriger Grad zwischen nicht zu viel off Ice Workout und Eis. Das ist schon nicht so einfach für den Körper. Da muss man auf seinen Körper hören und darf wirklich nicht zu viel machen. Ich persönlich bin mit meiner Leistung zufrieden (12 Spiele, 32 Punkte – Stand 24.07.). Ich nehme unfassbare Erinnerungen an Australien und Melbourne mit. Die Möglichkeit bekommen zu haben, am anderen Ende der Welt dieses unglaubliche Land zu entdecken in Kombination mit Eishockey. Das war einmalig. Die Organisation Melbourne Ice, die mich sofort aufgenommen hat, als wäre ich schon ewig hier. Ein Dankeschön vor allem an Besitzer Peter Hartshorne und Trainer Kerry Goulet, die seit Tag 1 mich wirklich in allen Sachen unterstützt haben, und natürlich die Mannschaft, die uns aufgenommen hat, als wären wir schon ewig Teil der ganzen Truppe gewesen. Das ist nicht selbstverständlich. Dass uns vom ganzen Club ermöglicht wurde, nach Auswärtsspielen länger in Hotels zu bleiben, Flüge geändert wurden, damit wir die Städte und das Land erkunden konnten. Und die sehr offene und willkommene Art der Australier, die seit Tag 1 sehr hilfsbereit und unfassbar offen waren, mir zu helfen, wenn ich Hilfe brauchte. Davon können wir Deutschen uns was abschauen. Dass die Playoffs verpasst werden, ist schade. Die hätte ich aber auch gar nicht mehr miterleben können. Für mich wird am 5. August mit einem Spiel gegen die Sydney Ice Dogs das Abenteuer Australien zu Ende gehen. Am 7. August fliege ich zurück nach Deutschland. Dann genieße ich noch zwei Wochen mit meiner Familie in Duisburg, bevor es am 25. August zurück nach Hannover zu den Scorpions geht.

Klein: Ja, die Playoffs sind leider nicht mehr drin. Nichtsdestotrotz schaue ich da relativ positiv zurück, und ja, es tut irgendwo weh, nicht in die Playoffs zu kommen, aber auf der anderen Seite gibt es mir noch etwas mehr Zeit, in Australien zu reisen und andere Sachen zu sehen. Dementsprechend schaue ich da mit einem weinenden und einem lachenden Auge drauf. Mit der Saison in Melbourne bin ich persönlich zufrieden (12 Spiele, 25 Punkte). Da ich persönlich keinen Zeitdruck habe wie der Klöppi, habe ich mir schon im voraus überlegt, noch bis Mitte/Ende September zu bleiben. Ich würde noch sehr gerne nach Neuseeland fliegen, nach Bali und die Fidschi-Inseln. Es gibt schon noch viel, was ich gerne sehen möchte. Dementsprechend muss ich mal schauen, wie das zeitlich, aber auch finanziell passt. Wir haben schon Glück, dass gewisse Sachen wie die Wohnung, Transport, zum Teil auch die Verpflegung quasi gedeckt ist durch den Verein während der Zeit, die wir hier sind. Dementsprechend haben wir da keine Ausgaben, da lässt sich schon irgendwo Geld sparen, um noch ein bisschen zu reisen. Da ich aber nebenbei noch studiere und noch an meiner Masterarbeit arbeite, muss ich mir die Zeit auch so einteilen, dass ich auch die Masterarbeit erfolgreich schreibe. Es war aber genug Zeit, das Land zu erkunden, und dabei noch Eishockey zu spielen. Ich kann nicht meckern. Wie es kommende Saison für mich in Deutschland weitergeht, entscheide ich kurzfristig.

EHM: Patrick, Artem, wir bedanken uns für bei euch für das Interview und wünschen euch noch viel Spaß in der restlichen Zeit in Australien, sowie alles Gute in der Zukunft.

Klöpper: Vielen Dank.

Klein: Vielen Dank, sehr gerne.

