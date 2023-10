Patrick Hager: â€žEin super interessantes Duellâ€œ – Red Bulls treffen im CHL-Achtelfinale auf Genf

Artikel anhören München. (PM Red Bulls) Im Achtelfinale der europäischen Königsklasse kommt es zum Duell der beiden Landesmeister aus Deutschland und der Schweiz. Am...

München. (PM Red Bulls) Im Achtelfinale der europäischen Königsklasse kommt es zum Duell der beiden Landesmeister aus Deutschland und der Schweiz.

Am 14./15. November steigt das Hinspiel zwischen Red Bull München und Genève-Servette HC, das Rückspiel findet am 21. oder 22. November statt.

Nach Abschluss der Champions-League-Vorrunde wurden die 16 besten Mannschaften entsprechend ihrer Tabellenplatzierung der K.-o.-Runde zugeordnet (1. gegen 16., 2. gegen 15., usw.). Demnach trifft der Tabellenzehnte aus München auf das siebtplatzierte Team aus Genf. Während es für den deutschen Meister bereits die achte K.-o.-Rundenteilnahme in Folge ist, mussten die Schweizer neun Jahre lang warten, bis auch sie endlich wieder eine Playoff-Runde erreicht haben. Beide Mannschaften treffen in der CHL erstmals aufeinander.

„Ein super interessantes Duell. Treffen der deutsche und der schweizerische Meister aufeinander, ist das immer etwas Besonders“, erklärt Münchens Kapitän Patrick Hager. „Unsere Fans dürfen sich sicherlich auf zwei sehr schöne Partien freuen. Natürlich hoffen wir, dass unser Team die Serie gewinnt und wir ins Viertelfinale einziehen.“

Beim Erreichen des Viertelfinals winkt den Red Bulls in der europäischen Königsklasse eine Neuauflage des DEL-Finales aus der vergangenen Saison zwischen München und Ingolstadt. Um dieses Duell Realität werden zu lassen, müssen aber nicht nur die Münchner den schweizerischen Meister eliminieren, auch Ingolstadt muss mit den Växjö Lakers den schwedischen Titelträger aus dem Rennen werfen. Der dritte deutsche Vertreter Adler Mannheim trifft im CHL-Achtelfinale auf Rapperswil-Jona Lakers.

Die exakte Terminierung aller Achtelfinal-Begegnungen gibt die CHL in den nächsten Tagen bekannt. In den Playoffs der Champions League werden das Achtel-, Viertel- und Halbfinale (14. November bis 17. Januar) mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Das Finale am 20. Februar wird in einem Spiel entschieden.

