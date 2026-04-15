Patrick Fischer nicht mehr Headcoach der Schweizer Nationalmannschaft

ZÃ¼rich. (PM SIHF) Patrick Fischer wird per sofort von seinem Amt als Head Coach der Schweizer Nationalmannschaft freigestellt.

Mit Jan Cadieux Ã¼bernimmt der designierte Cheftrainer bereits fÃ¼r das Heim-Turnier in ZÃ¼rich und Fribourg.

Im Zusammenhang mit dem EingestÃ¤ndnis von Patrick Fischer, 2022 mit einem gefÃ¤lschten Covid-Impfzertifikat an die Olympischen Spiele in Peking gereist zu sein, zieht Swiss Ice Hockey Konsequenzen. Der 50-JÃ¤hrige wird von seinem Amt freigestellt, die Nationalmannschaft beim Heim-Turnier in ZÃ¼rich und Fribourg vom bisherigen Assistenten und designierten Cheftrainer Jan Cadieux betreut.

Urs Kessler, PrÃ¤sident der Swiss Ice Hockey Federation, sagt: Â«Der Fall ist rechtlich abgeschlossen, hat aber eine Ã¶ffentliche Werte- und Vertrauensdiskussion ausgelÃ¶st, die der Verband sehr ernst nimmt. Vertrauen und IntegritÃ¤t sind zentral in unserem Sport und in unserem Verband. Aus heutiger Sicht war unsere erste Beurteilung, wonach die Angelegenheit abgeschlossen ist, zu kurz gegriffen. Es geht um Werte und Respekt, die fÃ¼r Swiss Ice Hockey zentral sind und von Patrick Fischer 2022 nicht gelebt wurden. Der Verband bedauert, dass er diesem Aspekt in seiner ersten Beurteilung zu wenig Beachtung geschenkt hat. Gleichzeitig dankt der Verband Patrick Fischer fÃ¼r seine unbestrittenen grossen sportlichen Erfolge. Unter seiner Leitung hat sich die Schweizer Nationalmannschaft Ã¼ber ein Jahrzehnt kontinuierlich weiterentwickelt, ist in der Weltrangliste von Platz acht auf zwei vorgerÃ¼ckt, hat drei Silbermedaillen gewonnen, wodurch er das Schweizer Eishockey nachhaltig geprÃ¤gt hat.Â»