Patrick Dietl und Marcus KÃ¶pf verlÃ¤ngern beim ERC

Lechbruck. (PM ERC) Zwei wichtige Eckpfeiler spielen weiterhin für die Flößer und machen den Anfang bei der Besetzung des Mannschaftskaders 2023/24:

Torhüter Patrick Dietl steht weiterhin im Kasten der Blau-Weißen und geht damit in seine sechste Spielzeit in Lechbruck. Der 30-Jährige baut derzeit im Flößerdorf ein Haus, wird aber rechtzeitig zur Verfügung stehen und ist nach eigener Aussage „schon wieder heiß auf die neue Saison“.

Mit Marcus Köpf hat ein wichtiger Leistungsträger dem ERC zugesagt. Zu Beginn der vergangenen Spielzeit wechselte er in die Bayernliga zur EA Schongau, kam aber dann im Dezember wieder zurück in seine private und sportliche Heimat. Die Flößer haben „Mucki“ natürlich als einen der besten Scorer der letzten Jahre mit offenen Armen empfangen und schnell wieder integriert. Mit zwei schwereren Verletzungen wurde er zwar ausgebremst, hat aber trotzdem in 16 Spielen für die Flößer 17 Scorerpunkte verbucht.

