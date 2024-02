Patrick Asselin verlÃ¤ngert vorzeitig in Miesbach

Miesbach. (PM TEV) Es waren die angekündigten großen Kadernews, die Stadionsprecher Michael Eham am Freitagabend bei Spiel 3 in der zweiten Drittelpause einläutete, in...

Miesbach. (PM TEV) Es waren die angekündigten großen Kadernews, die Stadionsprecher Michael Eham am Freitagabend bei Spiel 3 in der zweiten Drittelpause einläutete, in dem er Patrick Asselin zum Drittelpauseninterview beorderte.

Während des Interviews berichtete die Nummer 16 beim TEV wie sehr es seiner Familie und ihm in Miesbach gefällt. Und es gefällt der Familie Asselin so sehr, dass Patrick auch in den kommenden beiden Spielzeiten die Schlittschuhe für den TEV schnüren wird. Damit kann der TEV langfristig auf seinen Topscorer bauen und hat ein wichtiges Puzzleteil in der Kaderplanung für die Saison 2024/202 5 bereits besetzt.

Der Kanadier kam nach vielen Stationen bei höherklassigen Vereinen im Sommer 2021 nach drei Jahren in der Oberliga Nord beim Herner EV zum TEV und der 36 Jährige überzeugte sofort mit seiner Klasse die Fans in der Kreisstadt. Nach 2 9 Spielen in denen er 22 Tore erzielte und 31 weitere vorbereitete, verließ Asselin den TEV wieder und kehrte nach Kanada zurück. Aber es war nur ein Abschied auf Zeit, denn als sich Bohumil Slavicek im November 2022 schwer verletzte, flammte der Kontakt mit Patrick schnell wie der auf und Asselin machte sich sofort wieder auf den Weg in die Kreisstadt und trug erneut maßgeblich dazu bei, dass der TEV erneut ins Finale der Bayernliga einzog Erneut gelangen dem Center in 26 Spielen knapp 2 Punkte pro Partie und so kam er auf insgesamt 24 Tore 27 Assists.

Und auch in dieser Saison ist Patrick Asselin eine der Stützen der TEV Offensive. So war er der interne Topscorer nach der Hauptrunde mit jeweils 26 Toren und Assists in 24 Spielen und gehörte damit zu d e n zehn punktbesten Spielern in der Bayernliga und auch in den Play offs zeigt Patrick warum er so wichtig für die Mannschaft ist . Mit seiner spielerischen Klasse und seiner Erfahrung führt er den TEV voran und steht mit 3 Toren und 2 Assists vor dem zweiten Wochenende aktuell auf Platz 1 der Scorerwertung in den Playoffs.

Patrick Asselin, der bisher 83 Spiele für den TEV absolvierte, freut sich auf die nächsten zwei Jahre in der Kreisstadt: „ Wir freuen uns sehr, dass wir die nächsten beiden Jahre in Miesbach bleiben. Miesbach ist eine tolle Stadt zum leben und der TEV ein super Verein zum Eishockey spielen.