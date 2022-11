Patrick Asselin kehrt zurÃ¼ck zum TEV Miesbach

Miesbach. (PM TEV) Wie angekündigt haben sich die TEV Verantwortlichen nach der schweren Verletzung von Bohumil Slavicek auf die Suche nach einem Ersatz für...

Miesbach. (PM TEV) Wie angekündigt haben sich die TEV Verantwortlichen nach der schweren Verletzung von Bohumil Slavicek auf die Suche nach einem Ersatz für den Topscorer der Bayernliga gemacht.

Fündig geworden sind sie dabei bei keinem unbekannten Gesicht in der Kreisstadt.

Patrick Asselin, der bereits in der letzten Saison beim TEV auf Torejagd ging, wird ab 1.12, sofern alles mit den Passmodalitäten geklärt ist, wieder für den TEV stürmen. Der 35-jährige Kanadier wird wieder mit der Nummer 16 für den TEV auflaufen. Nach zahlreichen Stationen in Nordamerika in der OHL und ECHL verschlug es Asselin 2012 nach Europa. Über die Starbulls Rosenheim und Stationen in Wales und Dänemark wechselte Asselin 2018 nach Herne, wo er drei Jahre lang in der Oberliga Nord stürmte und stets zu den besten Scorern der Liga zählte. Im Sommer 2021 ging Asselin dann in die Kreisstadt und konnte trotz einigen Verletzungen in 29 Spielen 22 Tore und 31 Assists erzielen.

Trainer Michael Baindl zur Rückkehr von Patrick Asselin: „Wir wissen was wir an Patrick haben. Er kann den Unterschied ausmachen und das erhoffen wir uns auch von ihm. Das letzte Jahr war schwierig für ihn, gebeutelt von einem Ellenbogenbruch und Corona hat er nicht sein bestes Eishockey aufrufen können. Dennoch war er einer der besten Spieler in der Bayernliga.“

Patrick Asselin freut sich zurück in Miesbach zu sein: „Ich freue mich, wieder zurück nach Miesbach zu kommen um dort alte Freunde zu treffen und wieder Eishockey zu spielen. Wir hatten letzten Saison eine tolle Zeit in Miesbach und freuen uns sehr zurückzukommen.“