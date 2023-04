Patrick Asselin bleibt weiterhin in der Kreisstadt

Miesbach. (PM TEV) Als sich Bohumil Slavicek im November des vergangenen Jahres eine langwierigere Verletzung zuzog, reagierten die Verantwortlichen beim TEV auf den Ausfall...

Der 35-jährige Kanadier war bereits im Jahr davor an der Schlierach aktiv und sagte dem TEV schnell zu, da es ihm und seiner Familie in der Kreisstadt sehr gefallen hatte.

Patrick Asselin im November zu seiner Rückkehr nach Miesbach: „Ich freue mich, wieder zurück nach Miesbach zu kommen um dort alte Freunde zu treffen und wieder Eishockey zu spielen. Wir hatten letzten Saison eine tolle Zeit in Miesbach und freuen uns sehr zurückzukommen.“

Nach zahlreichen Stationen in Nordamerika in der OHL und ECHL verschlug es Asselin 2012 nach Europa. Über die Starbulls Rosenheim und Stationen in Wales und Dänemark wechselte Asselin 2018 nach Herne, wo er drei Jahre lang in der Oberliga Nord stürmte und stets zu den besten Scorern der Liga zählte. Im Sommer 2021 ging Asselin dann in die Kreisstadt und konnte trotz einigen Verletzungen in 29 Spielen 22 Tore und 31 Assists erzielen.

Auch in der abgelaufenen Saison fügte sich Asselin sofort ein und dass obwohl er bis Anfang Dezember kaum auf dem Eis gestanden war. Gleich im ersten Spiel sicherte er seiner Mannschaft den Sieg in der Verlängerung gegen Kempten. In den folgenden Wochen punktete der mit der Nummer 16 spielende Asselin konstant hoch weiter und hatte auch einen großen Anteil an der Finalteilnahme des TEV’s. In 16 Spielen für den TEV in der Saison 2022/2023 gelangen Asselin 17 Tore und 21 Assists. Für seine Leistungen in der Saison 2022/2023 wurde er vom Gremium von Bayernhockey.com in die Mannschaft des Jahres gewählt.

Patrick und seine Familie verbringen aktuell den Sommer in zuhause in Kanada, ehe sie pünktlich zum Start der kommenden Saison wieder in Miesbach eintreffen.

„Patrick ist einer der Top-Ausländer in der Bayernliga. Er bringt viel Erfahrung mit und ist ein ruhiger Typ, die jungen Spieler schauen zu ihm auf. Für uns ist er ein ganz wichtiger Spieler und wir freuen uns sehr, dass er noch ein Jahr beim TEV bleibt“, sagte der Sportliche Leiter des TEV, Peter Kathan, zur Vertragsverlängerung.

Der TEV wünscht Patrick Asselin eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison 2023/2024.

