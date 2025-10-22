„Passt sportlich und charakterlich hervorragend ins Team“ – DEG sorgt für mehr Tiefe im Kader

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG sorgt für mehr Tiefe im Kader: Die Rot-Gelben haben Erik Brown mit einem Vertrag bis Saisonende ausgestattet.

Der 30-jährige Stürmer hatte bereits seit August mit der Mannschaft trainiert, die komplette Vorbereitung bestritten und auch alle Testspiele absolviert. Hierbei gelangen dem Kanadier zahlreiche Treffer. Damit hat die DEG ihre fünfte Kontingentspieler-Lizenz vergeben. Sechs sind im Kader erlaubt, nur vier Spieler mit einem ausländischen Pass dürfen in einem DEL2-Spiel eingesetzt werden.

Geschäftsführer Rick Amann: „Mit der Verpflichtung von Erik Brown geben wir unserem Kader mehr Tiefe. Es ist ein klarer Vorteil, dass wir ihn bereits gut kennen und einschätzen können. Er passt sportlich und charakterlich hervorragend ins Team. Mit ihm sind wir breiter aufgestellt und geben Chefcoach Rich Chernomaz mehr Möglichkeiten, auf Situationen und Anforderungen zu reagieren. Erik wird uns auf und neben dem Eis weiterhelfen, davon sind wir überzeugt.“

Über Erik Brown

Der neue Stürmer wurde am 30. September in Keens, Ontario, Kanada geboren. Nach zahlreichen Stationen in der Jugend absolvierte er 104 Spiele für verschiedene Teams in der AHL, bevor er 2023 für einige Spiele nach Finnland wechselte. Ein Jahr später unterschrieb er bei den Löwen Frankfurt in der DEL und kam in 34 Einsätzen auf acht Punkte. Brown ist 1,88 m groß und 93 kg. Ob er am Wochenende eingesetzt werden kann, steht noch nicht fest.

Seine Karriere in Zahlen

