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Transfer-NewsTSV Erding Gladiators

„Passt perfekt in unser Anforderungsprofil“ – Erding Gladiators holen jungen Allrounder ins Team

31. März 20261 Mins read223
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Fabian Baßler - © Betty Ockert
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Erding. (PM Gladiators) Die Erding Gladiators haben Fabian Bassler vom EV Lindau für die Saison 2026/27 unter Vertrag genommen.

Der 23-jährige Landshuter, der sowohl in der Verteidigung als auch im Sturm einsetzbar ist, will in Erding den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen.

Bassler stammt aus dem Nachwuchs des EV Landshut und hat bereits früh seine offensive Klasse im Juniorenbereich unter Beweis gestellt, ehe er über Einsätze in der DEL2 für seinen Heimatclub den Sprung in den Seniorenbereich schaffte. In den vergangenen Jahren sammelte er Oberliga-Erfahrung in Passau, Halle und zuletzt bei den Lindau Islanders, wo er sich sukzessive zu einer zuverlässigen Größe entwickelte. In der abgelaufenen Spielzeit kam Bassler für Lindau in 50 Hauptrundenspielen auf 16 Scorerpunkte (4 Tore, 12 Assists) und überzeugte als flexibler Zwei-Wege-Spieler.

„Fabian passt perfekt in unser Anforderungsprofil“, betont Thomas Daffner, sportlicher Leiter in Erding. „Er ist jung, entwicklungsfähig, bringt bereits solide Oberliga-Erfahrung mit und kann sowohl hinten stabilisieren als auch das Spiel nach vorne mit ankurbeln. Solche Spieler wollen wir nach Erding holen, die hier Verantwortung übernehmen und den nächsten Schritt gehen wollen.“

Für Bassler selbst ist der Wechsel in die Herzogstadt eine bewusst gewählte Herausforderung. „Ich freue mich sehr auf Erding. Der Verein setzt klar auf Spieler, die etwas erreichen wollen und bereit sind, hart zu arbeiten. Ich möchte meine Vielseitigkeit einbringen, jeden Tag besser werden und mithelfen, dass wir als Team eine starke Saison spielen.“, so Bassler.

Aktueller Kader

Tor: David Zabolotny
Verteidigung: Markus Eberhardt, Paul Pfenninger, Paul Wallek, Bastian Cramer, Fabian Bassler
Sturm: Cheyne Matheson, Erik Modlmayr, Dennis Henter

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