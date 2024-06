Passt! Alex Berger und die Saale Bulls arbeiten weiter zusammen

Halle (PM Saale Bulls) Mit 20 Jahren war er nicht nur der jüngste Spieler im Kader der abgelaufenen Saison, sondern mit Thomas Merl und...

Halle (PM Saale Bulls) Mit 20 Jahren war er nicht nur der jüngste Spieler im Kader der abgelaufenen Saison, sondern mit Thomas Merl und Erik Hoffmann einer von nur drei Spielern, die bei 48 (von 49 möglichen) Pflichtspielen im Kader und auf dem Eis stand – die Rede ist von Alex Berger.

Im vergangenen Sommer von den Eisbären Juniors Berlin aus der Deutschen Nachwuchs-Liga (DNL) an die Saale gewechselt, absolvierte der gebürtige Weißwasseraner im Bulls-Trikot seine erste Saison im Seniorenbereich. Am Ende standen nach 43 Hauptrunden-Partien zwei Tore, beide jeweils erzielt in einem Heimspiel gegen die Füchse Duisburg, sowie eine Vorlage (in Rostock) auf der Habenseite des Linksschützen, hinzu kommen fünf Einsätze in den Playoffs.

Eine Bilanz, die die hallesche Nummer 12 in der anstehenden Saison ausbauen kann. Die Saale Bulls und Alex Berger haben sich auf die Fortsetzung der gemeinsamen Zusammenarbeit geeinigt und den Vertrag mit dem jungen Angreifer um ein weiteres Jahr verlängert. Die Verantwortlichen sind froh, den jungen Stürmer, der in vier Wochen seinen 21. Geburtstag feiert, nach der Sommerpause wieder in Halle begrüßen zu können und wünschen ihm eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison 2024/25 im MEC-Trikot. (Jy)