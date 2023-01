Passaus Brett SchÃ¤fer wechselt in die DEL2

Passau. (PM Black Hawks) Black Hawks Stürmer Brett Schäfer wechselt per sofort in die DEL2. Schäfer erhält beim neuen Verein einen langfristigen Vertrag. Der...

Passau. (PM Black Hawks) Black Hawks Stürmer Brett Schäfer wechselt per sofort in die DEL2.

Schäfer erhält beim neuen Verein einen langfristigen Vertrag. Der 24jährige Deutsch-Kanadier war vor der Saison von den Starbulls Rosenheim nach Passau gewechselt. In 31 Spielen erzielte Brett Schäfer 30 Scorerpunkte für die Habichte in der laufenden Oberliga Saison. „Es macht keinen Sinn einem jungen Spieler diese Chance zu verbauen. Brett hat einen langjährigen Vertrag bei einem DEL2 Club angeboten bekommen und möchte diese Chance natürlich nutzen. Wir danken Brett für seine Leistungen im Black Hawks Trikot und wünschen ihm in der DEL2 viel Erfolg“. so der sportliche Leiter Christian Zessack.

Die Passau Black Hawks loten derweil den Spielermarkt aus und prüfen mögliche Optionen um die frei werdende Position im Angriff zu besetzen. -czo

