Passauer Liga Auftakt beim Geheimfavoriten SC Riessersee

Passau. (PM EHF) Am Freitag starten die Passau Black Hawks beim SC Riessersee in die Oberliga Saison 2020/21.

Bei dem starken Gegner und der durchwachsenen, vor allem aber kurzen Vorbereitung, können die Habichte eigentlich nur überraschen. Die Garmischer haben sich mit Marcus Weber von den Nürnberg Ice Tigers noch mal namhaft verstärkt und können auch sonst auf einen breiten und hochwertigen Kader zurückgreifen. Als Förderlizenzpartner von DEL Club EHC Red Bull München, steht dem SCR ein breiter Pool von Spielern zur Verfügung, welche sonst in München in der höchsten deutschen Spielklasse auflaufen würden. Da die DEL noch bis mindestens 18. Dezember pausiert, ist davon auszugehen, dass ein Großteil der Münchner Spieler gegen die Black Hawks im Kader des SCR stehen wird. Dazu kommen viele erfahrene Spieler, wie die Urgesteine Uli Maurer und Florian Vollmer. „Ohne Zweifel erwartet uns eine ganz schwere Partie. Der SCR viel Qualität im Kader“. so von Trainer Ales Kreuzer.

Die Passau Black Hawks haben derweil die Woche noch mal genutzt, um in den Trainingseinheiten am Defensivverhalten und der Abstimmung zu arbeiten. Neu im Team der Passau Black Hawks sind die Neuzugänge Jonathan Phillips und Anthony DeLuca von den Sheffield Steelers. „Durch die Verpflichtung der beiden ergeben sich für uns jetzt neue Möglichkeiten der Reihenzusammenstellung“. so der sportliche Leiter Christian Zessack vor dem Ligaauftakt in Garmisch. Die Black Hawks werden beim Spiel in Riessersee an die Leistungsgrenze gehen müssen um für eine Überraschung zu sorgen und die Punkte mit nach Hause zu nehmen. Ein Vorteil der Habichte ist der spielfreie Sonntag. Die Mannschaft kann sich somit voll und ganz auf den Liga Auftakt konzentrieren und auf gut bayerisch „alles raus haun“!

Das erste Heimspiel der neuen Oberliga Saison findet am Dienstag, 10. November um 20 Uhr in der Passauer EisArena gegen die Starbulls Rosenheim statt. Das Spiel wird auf www.sprade.tv live und HD Qualität übertragen. -czo