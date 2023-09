Passau: Zwei Ã¼berzeugende Siege gegen Bayernliga Spitzenteams

Artikel anhören Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks konnten am Wochenende in der Saisonvorbereitung überzeugen. Am Freitag gewannen die Habichte bei Vize-Meister...

Die Passau Black Hawks konnten am Wochenende in der Saisonvorbereitung überzeugen. Am Freitag gewannen die Habichte bei Vize-Meister TEV Miesbach mit 5:2. Im Heimspiel am Sonntag konnten sich die Dreiflüsse Städter gegen den ERSC Amberg mit 6:1 klar und deutlich durchsetzen. Schaut man sich die Vorbereitungsergebnisse der Oberliga Teams vom Wochenende an, dann ist deutlich zu sehen, dass insbesondere der TEV Miesbach ein starker Gegner ist, wo auch eine Oberliga Mannschaft unter die Räder kommen kann. Unter diesem Gesichtspunkt können die Black Hawks mit dem zweiten Testspielwochenende durch aus zufrieden sein. „Wir haben beiden Spielen unseren Stempel aufgedrückt und waren jeweils die spielbestimmende Mannschaft. Insbesondere läuferisch waren wir besser gegen die beiden Bayernliga Teams. Dazu konnten wir die eine oder andere taktische Möglichkeit testen und umsetzen. Insgesamt bin ich mit dem vergangenen Wochenende ganz zufrieden" erklärt Black Hawks Trainer Thomas Vogl. Unter der Woche arbeiten die Passau Black Hawks nun auf die beiden letzten Testspiele am Freitag und Sonntag gegen die Erding Gladiators hin. Und da kommt auf die Habichte ein wirklich starker Gegner zu. „Das wird ein richtiger Härtetest, auch wenn es ein Bayernligist ist. Man muss sich nur mal den Erdinger Kader ansehen". weiß Coach Thomas Vogl.