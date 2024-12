Passau verpflichtet Verteidiger mit DEL-Vergangenheit

Passau. (PM Blackhawks) Die Passau Black Hawks haben Tom Horschel verpflichtet. Der 27jährige gebürtige Tölzer wird ab sofort die Defensivabteilung der Habichte verstärken. „Wir...

Passau. (PM Blackhawks) Die Passau Black Hawks haben Tom Horschel verpflichtet.

Der 27jährige gebürtige Tölzer wird ab sofort die Defensivabteilung der Habichte verstärken.

„Wir haben uns entschieden in der Verteidigung nachzulegen. Maxi Otte wird uns noch länger fehlen und auch bei Nico Joki sieht es nicht gut aus. Dazu stehen uns auch die Förderlizenzspieler Dominik Groß (Wechsel nach Schweden) und Finn Serikow (wird in Weiden benötigt) nicht mehr zur Verfügung. Der deutsche Spielermarkt im Sturm ist ziemlich leergefegt. Es ist unmöglich adäquaten Ersatz für René Röthke zu finden. Bene Böhm ist nach seiner Verletzung wieder zurück und David Seidl steht in den nächsten Wochen auch vor der Rückkehr in den Kader. Wir bekommen mit Tom Horschel mehr Stabilität in der Verteidigung. Wir sehen uns im Sturm gut aufgestellt und haben uns daher für eine Verstärkung in der Verteidigung entschieden.“ so Black Hawks Trainer und Manager Thomas Vogl.

Horschel bringt dazu jede Menge Erfahrung mit, die der Mannschaft mit Sicherheit weiterhelfen wird. 51 Spiele in der DEL, 149 Spiele in der DEL2 und 191 Spiele in der Eishockey Oberliga stehen in der Vita von Tom Horschel. Sofern die Formalitäten geklärt sind, wird Tom Horschel beim Heimspiel am Freitag sein Debüt im Trikot der Passau Black Hawks geben.

Das nächste Heimspiel absolvieren die Passau Black Hawks am Freitag, 06.12.2024 um 19:30 Uhr gegen die Stuttgart Rebels. Tickets sind online unter etix.com erhältlich. -czo

