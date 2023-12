Passau: Trotz Leistungssteigerung: Niederlagen gegen Weiden und HÃ¶chstadt

Artikel anhören Die Passau Black Hawks zeigten am Wochenende zweimal eine ansprechende Leistung und zeigten sich im Vergleich zum vergangenen Wochenende stark verbessert. Bei...

Artikel anhören Artikel anhören

Die Passau Black Hawks zeigten am Wochenende zweimal eine ansprechende Leistung und zeigten sich im Vergleich zum vergangenen Wochenende stark verbessert.

Bei Tabellenführer Weiden mussten sich die Habichte am Freitag nach einer 1:2 Führung (Tore: 2x Liam Blackburn) noch mit 6:2 geschlagen geben. Gegen den hochkarätig besetzten Blue Devils Kader waren die Habichte am Ende machtlos. „Weiden hat eine unglaubliche Qualität und einen sehr starken Kader. Ich bin mit der Leistung meiner Mannschaft zufrieden“. so Black Hawks Trainer Thomas Vogl auf der Pressekonferenz nach dem Spiel.

Zum Kids on Ice Day hatten die Habichte dann die Höchstadt Alligators zu Gast. Rund um das Spiel präsentierte sich der erfolgreiche Passauer Nachwuchs den Fans. Die Gäste kamen etwas besser in die Partie und erspielten sich die ersten Chancen. In Überzahl brachte Kapitän Marc Zajic seine Farben dann in Führung.

Innerhalb drei Minuten bauten die Habichte durch zwei Tore von Santeri Ovaska die Führung auf 3:0 aus. Noch im ersten Drittel verkürzten die Gäste auf 3:1. Im zweiten Abschnitt waren zur Mitte der Partie erneut die Gäste erfolgreich und konnten auf 3:2 verkürzen. Im letzten Drittel hatten die Habichte insbesondere in Überzahl gute Einschussmöglichkeiten. Entweder stand Torhüter Nico Zimmermann „im Weg“ oder der Pfosten. Gleich vier Überzahlmöglichkeiten ließen die Dreiflüsse Städter ungenutzt. So waren es die Alligators die in der 48. Spielminute den Ausgleich erzielen konnten. Kurz vor Ende der Partie nutzten die Gäste einen Stellungsfehler der Black Hawks zur Führung. Der Endstand von 3:5 war ein Treffer ins verwaiste Tor der Habichte.

„Wir haben heute eine gute Leistung gezeigt. Das war unser bestes Spiel in den letzten Wochen. Wir hatten heute viele gute Chancen und haben uns nicht belohnt“. analysiert Black Hawks Coach Thomas Vogl.

Bereits am kommenden Freitag empfangen die Dreiflüsse Städter die Memmingen Indians in der Eis-Arena. Tickets sind bereits Online auf ETIX.com erhältlich. -czo

4800 Welches Team belegt am Ende der DEL Hauptrunde den letzten Platz in der Tabelle? Augsburger Panther Düsseldorfer EG Löwen Frankfurt ERC Ingolstadt Iserlohn Roosters Nürnberg Ice Tigers ein anderes Team