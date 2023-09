Passau: Testspiele gegen Bayernliga Spitzenteams â€“ Heimspiel am Sonntag gegen ERSC Amberg

Artikel anhören Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks treffen an diesem Wochenende auf die Bayernliga Spitzenteams aus Miesbach und Amberg. Am Freitag...

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks treffen an diesem Wochenende auf die Bayernliga Spitzenteams aus Miesbach und Amberg.

Am Freitag reisen die Habichte nach Oberbayern zum TEV Miesbach. Der TEV schloss in der abgelaufenen Saison die Bayernliga Vorrunde als Tabellenerster ab. Sowohl in der Heim- als auch in der Auswärtstabelle war Miesbach das Maß aller Dinge. Schließlich mussten sich die Miesbacher erst im Finale dem EHC Königsbrunn glatt in drei zu null Spielen geschlagen geben. Die Kaderzusammenstellung zeigt, dass der TEV auch in dieser Saison ein gehöriges Wort um den Aufstieg in die Oberliga Süd mitsprechen wird. Mit Aziz Ehliz vom SC Riessersee und Philip Lehr von den Tölzer Löwen wurden gleich zwei Spieler aus der Oberliga Süd verpflichtet.

Dazu kommt mit Janik Engler ein talentierter Torhüter vom EV Landshut.

Am Sonntag um 18:30 Uhr empfangen die Habichte in der Eis-Arena den ERSC Amberg. Amberg schloss die Vorrunde der letzten Bayernliga Saison als zweiter hinter dem TEV Miesbach ab. Nach der Zwischenrunde trafen die Oberpfälzer in der ersten Playoff Runde dann ausgerechnet auf Miesbach. Miesbach konnte sich in 2:1 Spielen durchsetzen und kämpfte sich anschließend wie bereits erwähnt bis ins Finale durch. Die Amberger haben ebenfalls den Kader kräftig aufgerüstet und gehören zu den Top Favoriten in der Bayernliga. Der Kanadier Ryan Boucher wechselte vom Oberligisten Peiting zu den Wild Lions. Dazu kommt der US Amerikaner Brendan Walkom welcher in Großbritanien für die Bees IHC in 56 Spielen 87 Scorerpunkte gesammelt hat.

Die Habichte werden am Wochenende den Fokus auf die Zusammenstellung der Reihen legen. In den kommenden vier Spielen geht es darum die Startformation für den Ligaauftakt am 29. September in Lindau zu finden. „Jetzt geht es dann natürlich auch um die Ergebnisse, die Art und Weise wie wir spielen und das System“. verrät Trainer Thomas Vogl. Idealerweise zeigt die neu zusammengestellte Mannschaft der Black Hawks von Spiel zu Spiel eine Steigerung.

Unter der Woche wurde in einer gemeinsamen Wahl auch der Mannschaftskapitän und seine Stellvertreter festgelegt. Neuzugang Marc Zajic wird künftig das „C“ auf der Brust tragen. Seine Stellvertreter sind Sergej Janzen und Elias Rott welche künftig das „A“ auf dem Trikot tragen werden.

Tickets für das Heimspiel am Sonntag, 17.09. um 18:30 Uhr gegen den ERSC Amberg sind bereits Online auf ETIX.com erhältlich.

