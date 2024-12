Passau: Teddy Toss am Freitag in der Eis-Arena gegen Stuttgart

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks empfangen am Freitag um 19:30 Uhr in der Eis-Arena Passau die Stuttgart Rebels. Die Habichte spielen...

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks empfangen am Freitag um 19:30 Uhr in der Eis-Arena Passau die Stuttgart Rebels.

Die Habichte spielen gegen Stuttgart nicht nur um drei immens wichtige Punkte, sondern auch für den guten Zweck. Das Spiel am Nikolaus-Tag trägt das Motto „Teddy Toss“ und kommt der Kinderklinik „Dritter Orden Passau“ zugute. Wie läuft der sogenannte „Teddy Toss“ den nun ab?

Zum Spiel bringen die Fans und Zuschauer der Passau Black Hawks gut erhaltene Stofftiere mit. Je mehr Kuscheltiere die Fans und Zuschauer mitbringen, umso besser für den „Teddy Toss“. (Übersetzt: Teddy(bär)-Wurf) Damit ein reibungsloser Einlass ins Stadion sichergestellt werden kann, sollen die Stofftiere bitte in Tüten verpackt werden. Beim ersten Tor der Passau Black Hawks werden die Stofftiere von den Zuschauern dann auf die Eisfläche geworfen. Die Kuscheltiere werden anschließend sofort eingesammelt und an die Passauer Kinderklinik gespendet. Gerade zu Weihnachten eine besondere Aktion, die nicht nur Kinderaugen zum Leuchten bringen wird.

Im Heimspiel gegen die Stuttgart Rebels wird Neuzugang Tom Horschel sein Debüt im Black Hawks Trikot geben. Der gebürtige Tölzer soll der Black Hawks Verteidigung mehr Stabilität und Sicherheit verleihen. Die Gäste aus Stuttgart haben sich im Vergleich zur Vorsaison stark verbessert. Insbesondere in den letzten Partien mussten sich die Rebels gegen favorisierte Gegner nur knapp geschlagen geben. Den Black Hawks muss es wie im Hinspiel gelingen, dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken. Beim 2:6 Auswärtserfolg im Oktober ließen die Habichte keine Zweifel aufkommen und gingen als verdienter Sieger von der Eisfläche. „Stuttgart liegt in der Tabelle hinter uns und wir wollen das Spiel natürlich gewinnen. Stuttgart hat die Spiele zuletzt knapp gestaltet und sich gut weiterentwickelt. Wir müssen alles geben, damit wir den Sieg in der Eis-Arena holen. Ich hoffe auch auf einen guten Einstand unseres neuen Spielers Tom Horschel. Wir freuen uns auf ein tolles Freitagsheimspiel mit vielen Zuschauern und der Teddy-Toss Aktion.“ so der Ausblick von Black Hawks Coach Thomas Vogl.

Am Sonntag steht dann die weitere Auswärtsfahrt zu den Bietigheim Steelers an. Der Tabellenführer und DEL2 Absteiger wird nach der 5:4 Niederlage in der Eis-Arena alles daransetzen, sich zu revanchieren. Anders als beim Heimspiel am Freitag, sind die Black Hawks in Bietigheim der Underdog! Eine Rolle die den Habichten liegt!

Teddy Toss Heimspiel in der Eis-Arena am Freitag, 06.12.24 um 19:30 Uhr gegen die Stuttgart Rebels. Tickets sind online unter etix.com erhältlich. -czo

