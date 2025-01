Passau: Studententag zum 6-Punkte Spiel gegen Stuttgart

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks empfangen am Freitag um 19:30 Uhr die Stuttgart Rebels in der Eis-Arena Passau.

Gegen den Tabellenletzten ist ein Sieg für die Dreiflüsse Städter fast Pflicht. Zwar haben sich die Black Hawks spielerisch, disziplinarisch und kämpferisch stark verbessert, konnten sich aber aus den letzten vier Spielen nur mit einem Punkt belohnen. Mit einem Sieg können die Habichte den Rückstand auf die Pre-Playoffränge im besten Fall auf zwei Punkte verkürzen. Bei ihrer Mission gegen Stuttgart dürfen sich die Black Hawks wieder auf lautstarke Unterstützung freuen. Zum Studenten-Tag haben alle Studierenden unter Vorlage eines gültigen Studentenausweises freien Eintritt. „Wir freuen uns auf über 1.000 Zuschauer zum Heimspiel gegen Stuttgart. Ich bin überzeugt, dass wir wieder tolle Party-Stimmung in der Eis- Arena haben werden“. freut sich Black Hawks Geschäftsführer Kevin Dierks.

Schon die letzten Studenten Tage waren ein voller Erfolg und die Zuschauer verwandelten die Eis-Arena in ein Tollhaus.

Die Mannschaft der Black Hawks muss sich auf einen unangenehmen Gegner einstellen. Die Rebels konnten sich in den letzten Spielen oft nicht für ihre gute Leistung belohnen. Selbst gegen Spitzenteams präsentierte sich Stuttgart stark und musste sich oft nur mit einem Tor Unterschied geschlagen geben. Matt Pistilli, Sofiene Bräuner und Jannik Herm sind die Führungsspieler in der Rebels-Offensive. In der Verteidigung steht mit Samuel Mantsch auch ein ehemaliger Black Hawks Spieler im Aufgebot. Für die Stuttgarter ist das Duell bei den Habichten eines der Schlüsselspiele. Um die Pre-Playoffs nicht vorzeitig abhaken zu müssen, ist ein Sieg der Rebels in der Eis-Arena Pflicht. Dagegen wird sich die Mannschaft von Trainer Petr Bares mit aller Macht stemmen.

Nach der Rückkehr von Petr Bares in die Dreiflüsse Stadt, konnte die Mannschaft erstmalig und ohne Unterbrechung mit ihrem neuen Coach trainieren. Trainer und Mannschaft haben sich akribisch auf das Duell gegen Stuttgart vorbereitet. „Jeder weiß, worum es geht. Die Mannschaft ist bereit für Match gegen Stuttgart“. so Black Hawks Trainer Petr Bares. Dazu rechnet der Black Hawks Coach mit der Rückkehr des einen oder anderen erkrankten Spielers in den Kader.

Das Heimspiel gegen Stuttgart absolvieren die Passau Black Hawks am Freitag, 17.01.2024 um 19:30 Uhr. Das Spiel am Freitag trägt das Motto „Studenten Tag“. Alle Studenten haben zu dem Heimspiel freien Eintritt. Tickets sind online auf etix.com erhältlich. – czo

