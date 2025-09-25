Passau: Schweres Auswärtsspiel in Memmingen – Aufsteiger Erding zu Gast bei den Black Hawks

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks konnten aus den ersten beiden Saisonspielen gegen die Top-Mannschaften aus Heilbronn und Tölz viel positive Energie ziehen.

Trainer Petr Bares konnte außerdem Verbesserungspotential ausmachen und hat mit der Mannschaft in der Trainingswoche bereits an der Umsetzung gearbeitet.

Ein schweres Auswärtsspiel steht den Habichten am Freitag bei den Memmingen Indians bevor. Der Kader der Indians ist überdurchschnittlich besetzt und wurde gezielt verstärkt. Viele Leistungsträger konnten gehalten werden und mit Felix Brassard wurde ein Ausnahmespieler vom EC Peiting verpflichtet. Sieben Scorerpunkte aus zwei Spielen lassen keine Fragen offen! Brett Ouderkirk, der aus Heilbronn kam, steht dem kaum nach. Entsprechend hoch sind auch die Ansprüche in Memmingen an Trainer Daniel Huhn und die Indians-Mannschaft. Den ersten Dämpfer der Saison mussten die Memminger am vergangenen Sonntag bei der 6:5-Niederlage bei den Stuttgart Rebels hinnehmen. Das Spiel ist ein Indiz dafür, dass in der Oberliga Süd jeder Gegner den anderen schlagen kann. Die Passau Black Hawks werden dem Favoriten einen großen Kampf liefern und alles versuchen, um die Punkte nach Passau zu entführen. „In Memmingen treffen wir auf das nächste Top-Team der Liga, die nach der Niederlage gegen Stuttgart viel Druck vor heimischer Kulisse haben. Dass wir dort bestehen können, haben wir bereits im letzten Jahr gezeigt. Wir wollen ein gutes erstes Auswärtsspiel abliefern“, so Trainer Petr Bares.

Freuen dürfen sich die Zuschauer der Passau Black Hawks auf das Heimspiel am Sonntag um 18 Uhr gegen die Erding Gladiators. Der Aufsteiger hat im Sommer die Mannschaft gewaltig verstärkt und konnte viele prominente Namen nach Erding locken. Die Gladiators profitieren dabei auch von der Nähe zum Eishockey-Standort Landshut. Viele gestandene DEL- und DEL2-Spieler mit Landshuter Vergangenheit findet man im Erdinger Kader. Thomas Brandl, Maxi Forster oder Marco Pfleger, um nur einige der Hochkaräter zu nennen. Nach den ersten beiden Spieltagen sind die Oberbayern noch ohne Punktgewinn. In den Matches gegen Memmingen und Höchstadt haben sich die Mannen von Trainer Dominik Quinlan aber teuer verkauft.

Die beiden Mannschaften können auf viele spannende Duelle in der Vergangenheit blicken. Emotionen, Leidenschaft und harte Zweikämpfe sind auch beim ersten Aufeinandertreffen am Sonntag in der Eis-Arena zu erwarten. Die Passau Black Hawks erwarten zum Heimspiel gegen Erding eine gut gefüllte Eis-Arena. Ein stimmungsvoller Eishockeyabend ist garantiert. „Am Sonntag wollen wir den nächsten Heimsieg einfahren und freuen uns auf eine große Kulisse im ‚kleinen‘ Derby gegen Erding. Erding ist für einen Aufsteiger stark und namhaft besetzt. Wir erwarten ein enges Spiel in einer stimmungsvollen Eis-Arena“, erklärt Passau Black Hawks Geschäftsführer Kevin Dierks.

Tickets für das Heimspiel am Sonntag um 18 Uhr gegen die Erding Gladiators sind online auf etix.com erhältlich. Das Spiel wird live und in HD-Qualität auf sprade.tv übertragen. – czo

