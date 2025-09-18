Passau: Saisonstart mit Heimspiel-Doppel

Passau. (PM Blackhawks) Die Passau Black Hawks starten in die Oberliga-Saison 2025/2026 mit zwei Heimspielen.

Die Zuschauer dürfen sich auf spannende Begegnungen mit absoluten Top-Mannschaften freuen. „Die Heilbronner Falken und die Tölzer Löwen gehören sicherlich zu den Spitzenteams der Liga“, erklärt Passau Black Hawks Geschäftsführer Kevin Dierks.

Am Freitag um 19:30 Uhr treffen die Dreiflüsse Städter auf die Heilbronner Falken. Nach einer turbulenten Sommerpause aufgrund der Ligen-Zulassung, präsentiert sich der Kader der Falken auch in dieser Spielzeit als einer der stärksten der Oberliga Süd. Spencer Barry soll den nach Memmingen abgewanderten Brett Ouderkirk im Angriff ersetzen. Marvin Drothen kam vom DEL2-Aufsteiger Bietigheim Steelers. Das eingespielte Duo um Calder Anderson und Nolan Ritchie konnte gehalten werden. Im Tor vertrauen die Falken weiterhin auf den Niederbayern Patrick Berger.

Am Sonntag um 18 Uhr sind dann die Tölzer Löwen zu Gast in der Eis-Arena Passau. Trainer Axel Kammerer hat die Mannschaft gezielt verstärkt und die vorderen Tabellenplätze als Saisonziel ausgerufen. Von den Passau Black Hawks wechselte Nicolas Sauer zu den Löwen. Andreé Hult und Alex Großrubatscher wurden vom Deggendorfer SC verpflichtet. Ein Ausrufezeichen setzten die Tölzer Löwen mit der Verpflichtung von Ludwig Nirschl von den Starbulls Rosenheim (DEL2). Die Neuzugänge sollen die Abgänge von Jack Olmstead (Memmingen) und Egils Kalns (Duisburg) mehr als kompensieren. Der Kader der Löwen besticht nicht nur durch hohe Qualität, sondern auch durch beeindruckende Kadertiefe.

„Uns steht ein hartes Auftaktprogramm mit zwei sehr guten Gegnern bevor. Gemeinsam mit unseren Fans wollen wir gut in die Saison starten und werden alles dafür geben“, so Geschäftsführer Kevin Dierks.

Die Fans und Zuschauer der Passau Black Hawks werden die Eis-Arena zum Saisonauftakt sicherlich wieder in ein Tollhaus verwandeln. So manche Spitzenmannschaft wurde in den letzten Spielzeiten davon überrascht. Tickets für die beiden Heimspiele gegen Heilbronn und Tölz sind online auf ETIX.com erhältlich. Beide Heimspiele werden live und in HD-Qualität auf sprade.tv übertragen. -czo