Passau: RÃ¼ckblick auf das erste Testspiel Wochenende

Passau. (PM Black Hawks) Am vergangenen Wochenende haben die Passau Black Hawks die ersten beiden Vorbereitungsspiele zur neuen Saison absolviert.

Am Freitag unterlagen die Habichte in der Eis-Arena Passau vor 400 begeisterten Fans nach einem tollen Kampf dem DEL2 Absteiger aus Heilbronn mit 2:5. Am Sonntag mussten sich die Habichte beim tschechischen Drittligisten Pisek mit 5:4 nach Verlängerung geschlagen geben. Trainer Thomas Vogl legte am ersten Testspielwochenende Wert darauf, alle Spieler auf dem Eis in Wettkampfsituationen zu sehen. Nach der kurzen Vorbereitungszeit am eigenen Eis hat die neu zusammengestellte Black Hawks Mannschaft noch Luft nach oben.

„Wir haben gegen Mannschaften die schon länger am Eis sind natürlich noch taktische und eiskonditionelle Nachteile. Man hat das gegen Heilbronn gesehen, wo wir gerade zum Ende der Partie etwas Müde wurden. Generell war ich mit dem Auftritt der Mannschaft aber zufrieden. Gegen Pisek musste ich in der Verteidigung auf Spieler verzichten und somit umbauen. Im Gegenzug haben wir den Try-Out Spielern die Möglichkeit gegeben sich gegen Pisek zu präsentieren. Wichtig war mir, dass sich jeder Spieler am Wochenende zeigen konnte und wie die Mannschaft zusammenpasst und wer mit wem harmoniert. Am ersten Wochenende waren die Ergebnisse für mich nicht wichtig“. so die Analyse von Trainer Thomas Vogl der sich insgesamt zufrieden mit den Auftritten seiner Mannschaft zeigte.

Die Erkenntnisse aus den ersten beiden Spielen werden nun in der laufenden Trainingswoche aufgearbeitet.

Das nächste Heimspiel in der Saisonvorbereitung steht bereits am Sonntag um 18:30 Uhr gegen den ERSC Amberg auf dem Programm. -czo

