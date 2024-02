Passau packt die Punkte in den Bus â€¦

Bayreuth Tigers. (PM Tigers) Mit vier vollen Sturmreihen und drei Verteidigungsreihen konnte man das Spiel gegen den EHF Passau angehen. Im Tor bekam Lukas...

Bayreuth Tigers. (PM Tigers) Mit vier vollen Sturmreihen und drei Verteidigungsreihen konnte man das Spiel gegen den EHF Passau angehen.

Im Tor bekam Lukas Schulte den Vorzug. Andreè Hult und David Stach kehrten ins Line-Up zurück, während Jayden Schubert, Ole Krüger (beide gesperrt), Nicolas Schindler und Marvin Drothen (beide angeschlagen) fehlten. Neben den bekannten Förderlizenzspielern aus Ingolstadt, Ravensburg und Selb bekamen die Tigers an diesem Abend auch Unterstützung vom EHC Bayreuth „die Tigers“. Andreas Geigenmüller und Florian Lüsch schnürten die Schlittschuhe für die Tigers.

Die Bayreuth Tigers möchten sich an dieser Stelle sehr herzlich bei Geige, Florian und den EHC Bayreuth für die Unterstützung bedanken! Ebenso bedanken wir uns herzlich beim DEB und dem BEV für die unkomplizierte und schnelle Lizenzierung der beiden Spieler.

Bereits in der zweiten Spielminute nutzte Hammerbauer im Slot einen Abpraller zur Führung für die Gäste aus Passau. In der Folge drängten die Tigers auf den Ausgleich, doch Schiling, Hult und auch Schwarz scheiterten allesamt am starken Urbisch. In der 11. Minute tauchte dann Ledlin, bei angezeigter Strafe gegen Passau, frei vor dem Passauer Torhüter auf. Den Schuss des Bayreuthers konnte Urbisch gerade noch von der Torlinie kratzen. Wenige Augenblicke später ging dann ein Abschluss von Bergbauer an das Außengestänge des Passauer Tors. Nachdem die Tigers auch einen Konter über Lüsch und Schmidt nicht nutzen konnten, ging es mit einer knappen Führung für die Gäste in die erste Drittelpause. David Stach, der Topscorer der Tigers, musste das Spiel erneut vorzeitig beenden, da er weiterhin mit einer hartnäckigen Blessur zu kämpfen hat.

Das zweite Drittel begann erneut denkbar schlecht für die Tigers Hammerbauer und Zajic kombinierten sich durch die Bayreuther Defensivzone und bedienten Sauer, welcher per Direktabnahme zum 0:2 traf. Doch diesmal hatten die Bayreuther die richtige Antwort parat. In der 24. Minute konnte sich Lüsch, nach schöner Kombination mit Geigenmüller, von der Bande lösen und spielte einen Pass auf dem im Slot völlig freistehenden Hult. Dieser hatte dann keine Mühe mehr, die Scheibe im Tor der Passauer einzuschieben. Nur zwei weitere Minuten später konnten die Tigers dann den Ausgleichstreffer bejubeln. Erneut war es Hult der, nach Vorarbeit von Schmidt, für die Bayreuther traf. Als wenig später auch noch Sevcenko für Beinstellen gegen Klughardt in die Kühlbox musste, lag die erstmalige Führung der Tigers in der Luft. Bergbauer hatte sogleich die Chance zur Führung, konnte die Vorarbeit von Hult jedoch nicht im Tor unterbringen. Wenige Sekunden später nutzten die Passauer dann eine Unaufmerksamkeit im Bayreuther Powerplay. Kulhanek fing einen Pass an der blauen Linie ab, ging allein auf Schulte zu und vollendete eiskalt zur erneuten Führung der Gäste. Mit dem Momentum auf ihrer Seite, erspielten sich die Black Hawks dann Chance um Chance. Zunächst scheiterten Blackburn und zweimal Otte noch gegen den Bayreuther Torhüter, als Sevcenko dann von Maul per Querpass bedient wurde, musste sich Schulte in der 37. Minute dann erneut geschlagen geben. Zu allem Überfluss konnten die Passauer dann, nur wenige Sekunden vor der Drittelpause, auch noch auf 2:5 erhöhen. Zajic konnte einen Abpraller verwerten.

Zu Beginn des letzten Drittels drängten die Tigers auf den erneuten Anschluss. Zunächst wurde Bergbauer von Hermer in Szene gesetzt. Der Abschluss des jungen Bayreuther Stürmers ging jedoch knapp am Tor vorbei. Besser machte es dann Hult in der 43. Minute. Nach Vorarbeit von Ledlin zog der schwedische Stürmer vor das Tor der Passauer und erzielte seinen dritten Treffer an diesem Abend. Die große Aufholjagd sollte dies jedoch nicht einläuten, da die Passauer erneut die richtige Antwort fanden. Sauer erzielte nur zwei Minuten später den nächsten Treffer für die Black Hawks. Die Tigers versuchten in der Folge alles, konnten Urbisch jedoch kein weiteres mal überwinden. Negatives Highlight war dann ein völlig überflüssiger Kniecheck von Otte gegen Schmidt, welcher mit einer Spieldauer-Disziplinarstrafe für den Passauer Verteidiger geahndet wurde.

Doch auch das dritte Powerplay an diesem Abend konnten die Tigers nicht nutzen, sodass die Passau Black Hawks mit drei Punkte im Gepäck die Heimreise antreten konnten.

Trotz der Niederlage gegen einen Gegner, den man im Saisonverlauf bereits drei Mal bezwingen konnte, gingen die Zuschauer zufrieden nach Hause und ließen es sich nicht nehmen, das Team und speziell auch Tom Schwarz, der nach dieser Partie den Verein verlässt, im Anschluss an das Match zu feiern.

Für die Bayreuth Tigers geht es am kommenden Freitag zum vorletzten Auswärtsspiel nach Heilbronn, ehe am Samstag das Nachholspiel gegen die Stuttgart Rebells und am Sonntag das Heimderby gegen die Blue Devils Weiden auf dem Plan steht.

-tola-

Bayreuth Tigers vs. Passau Black Hawks 3:6 (0:1, 2:4, 1:1)

Bayreuth: Schulte, Appler – S. Schindler, Klughardt, Schmidt(2), Nuss, Burghard, Ledlin – Fabian, Hult, Rudkovski, Bergbauer, Stach, Geigenmüller(2), Schwarz, Hofmann, Lüsch, Hermer, Ullmann, Schiling

Passau: Urbisch, Fössinger – Otte(25), Maul, Lehner(2), Sauer, Kulhanek, Mantsch – Böhm, Hammerbauer, Sauer, Zajic, Blackburn, Sevcenko(2), Rott, Schinko, Henter, Zeilbeck, Seidl

Schiedsrichter: Schütz, Polaczek – Bösl, Müller-Osten

Zuschauer: 912

Strafen: Bayreuth: 4 Passau: 29 PP: Bayreuth: 0/3 Passau: 0/2

Torfolge: 0:1 (2.) Hammerbauer (Sauer, Kulhanek), 0:2 Sauer (Zajic, Hammerbauer), 1:2 Hult (24.) (Lüsch, Geigenmüller), 2:2 (26.) Hult (Schmidt, Lüsch), 2:3 (29.) Kulhanek (Zajic, Hammerbauer), 2:4 (37.) Sevcenko (Maul, Otte), 2:5 (40) Zajic (Sauer, Hammerbauer), 3:5 (44.) Hult (Ledlin), 3:6 (46.) Sauer (Hammerbauer, Zajic)